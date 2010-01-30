170 پروژه برای سفر سوم دولت در گلستان طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری عصر شنبه در شورای برنامه ریزی استان در استانداری افوزد: این مصوبات در سه حوزه تحقیقات، پژوهش و آموزش، اجتماعی، فرهنگیف هنر و تربیت بدنی پیش بینی و طراحی شده است.

وی اظهار داشت: برای اجرای این مصوبات هزار و 150 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که امیدواریم در سفر سوم هیئت دولت مورد تصویب قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هر از گاهی که 270 مصوبه سفر اول و دوم هیئت دولت را در استان مرور می کنیم، قابل توجیه نیست و خروجی خوبی نداشته است، از اینرو پیشنهادات سفر سوم در سه حوزه تدوین شده است.

به گفته نوری، مصوباتی که تکمیل شدند باید از دستور جلسات شورای برنامه ریزی حذف شوند و مصوبات در دست اقدام بررسی و موانع فراروی شناسایی شود.

استاندار گلستان نیز در این جلسه، بر لزوم دسته بندی و بررسی موانع موجود مصوبات سفر دولت در استان تاکید کرد.

جواد قناعت افزود: پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت از شعارهای اساسی دولت است و دستگاههای اجرایی نظارت دقیق نسبت به روند اجرایی شدن طرحها داشته باشند.

وی یادآورشد: نظارت مستمر پروژه های سفر دولت به لحاظ پیشرفت فیزیکی و فنی و از سوی دستگاههای اجرایی و ارایه گزارش به نهاد، شناسایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اعطای مشوق به آنها ضروری است.

استاندار گلستان با گرامیداشت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر گفت: تمام برنامه های ستاد باید به نحو احسن ر استان برگزار شود و دستگاهها حضور فعالی در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب داشته باشند.

وی با اشاره به پیشرفت استان گفت: پیشرفت استان در سالهای پس از انقلاب اسلامی چشمگیر است و این دستاوردها باید به مردم معرفی شود.