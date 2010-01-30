23 دوره آموزش کاشت و نگهداری انواع نهال در کرج برگزار شد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: امسال 23 دوره آموزشی درخصوص کاشت و نگهداری انواع نهال در این سازمان برگزار شده است که در اغلب این دوره ها شمار زیادی از شهروندان حضور داشتند.

وی افزود: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در راستای پاسخگویی به نیاز شهروندان و توسعه فضاهای سبز با مشارکت کارشناسان و مردم طرحهای آموزشی را در اولویت کاری قرار داده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا 12 بهمن ماه امسال کلاس آموزش عمومی با موضوع آب، آبنما، کفپوش، سنگ و چوب و تاثیر آنها در زیبایی سیمای شهری در میدان اصلی عظیمیه کرج (میدان اسبی) برگزار می شود.

زارع بیان داشت: بازدید از شهروندان از پروژه های جنگلکاری، طراحی ساده باغچه منازل و آشنایی با درختان و درختچه ها و همچنین اهدای نهال به مردم از جمله اقدامات پیش بینی شده، سازمان پارکها و فضای سبز کرج در ماههای بهمن و اسفند سال جاری است.

وی همچنین به برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی کاشت و نگهداری انواع نهال و گیاهان زینتی روز جاری در سرسرای اجتماعات سازمان پارکها و فضای سبز کرج اشاره کرد و گفت: در این کارگاه آموزشی استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به تشریح روشهای علمی کاشت انواع نهال و درختان زینتی پرداخت.

زارع یادآور شد: در این کارگاه آموزشی یک روزه کارشناسان و کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز کرج با جدیدترین روشهای کاشت و نگهداری نهال و گیاهان زینتی آشنا شدند.

