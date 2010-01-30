"گل" و "دکتر فرانکشتاین" صدرنشینان جایزه مردمی جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام کرد با پایان هشتمین روز برگزاری جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر نمایش "گل" یاسر خاسب با 40/4 امتیاز، بالاترین رای مخاطبان را جهت دریافت جایزه مردمی به خود اختصاص داده است.

نمایش "لیرشاه" آرش دادگر با 20/4، "خنکای ختم خاطره" نیما دهقان با 15/4،‌ "دخترای ننه‌دریا" مریم شوقی با 57/3 و‌ "زیرزمین" نسترن آزاد با 27/3 امتیاز رده‌های بعدی را از آن خود کردند.

در بخش نمایش‌های خارجی جشنواره بیست و هشتم نیز در پایان هشتمین روز برگزاری جشنواره، نمایش "دکتر فرانکشتاین" از ایتالیا با 44/2 امتیاز در صدر نمایش‌های خارجی اجرا شده در جشنواره قرار دارد. نمایش‌های "فانتومیستریا" از چک با 18/2، "مشدی‌عباد" از آذربایجان با 11/2، "تقریبا هیچ" از برزیل با 09/2 و "عطر زمان" از لهستان با 2 امتیاز رده‌های بعدی را در جایزه مردمی کسب کردند.

در مراسم اختتامیه معرفی بهترین‌های بین‌الملل جشنواره بیست و هشتم برگزیدگان جایزه مردمی جشنواره معرفی خواهند شد.