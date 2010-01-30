به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 15 در ورزشگاه شهید دستگردی آغاز شد، نزدیک به 20 هوادار استقلال حضور داشتند و کار شاگردان صمد مرفاوی را زیر نظر گرفتند.

صمد مرفاوی که چند دقیقه ای دیرتر به محل تمرین استقلال رسیده بود، دقایقی را برای بازیکنانش صحبت کرد و تمرینات سبک این تیم را زیر نظر گرفت.

بیژن کوشکی مدافع تیم استقلال که ماههاست به دلیل مصدومیت دور از میادین است، از امروز به محل تمرین تیمش آمد و پس از احوالپرسی با بازیکنان و کادر فنی زیر نظر امین نوروزی به تمرینات ویژه پرداخت.

بازیکنانی که در دیدار روز جمعه برابر ابومسلم به میدان رفته بودند پس از برگزاری تمریناتی سبک راهی استخر و سونا شدند و سایر بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات سنگین تری را پشت سرگذاشتند.

تمرینات تیم فوتبال استقلال برای دیدار روز چهارشنبه (14 بهمن) برابر پرسپولیس از روز یکشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی پیگیری خواهد شد.