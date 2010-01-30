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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۳۱

احمدزاده:

طراحیهای شهری متناسب با فرهنگ دینی و هویت ملی انجام شود

طراحیهای شهری متناسب با فرهنگ دینی و هویت ملی انجام شود

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس بر لزوم اجرای طراحی های شهری متناسب با فرهنگ دینی و هویت ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد زاده در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان فارس از شهرداران استان خواست مناسب سازی فضاهای شهری متناسب با فرهنگ اسلامی و هویت ملی را در اولویت طراحیها و اجرای پروژه ها مدنظر قرار دهند.

وی افزود: باید در طراحیها تمامی جوانب را به خصوص در کلانشهرها دید و براساس متغیرهای موجود از جمله متغیر جمعیت شناختی، متغیر ترافیک و متغیر آلودگیهای زیست محیطی و براساس مدلهایی که به دست می آید، افق بلند مدت توسعه استان را با توجیه مورد نظر ارائه کرد.

استاندار فارس افزود: باید در طراحیهای شهری نوع نگاه، توسعه ای و راهبردی باشند تا یک باقیات و صالحات برای آیندگان بجا گذاشت.

احمد زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فضای بصری شهرها متعلق به افکار عمومی و آحاد اجتماعی است و تبلیغات نامناسب در شهرها و به ویژه کلانشهرها موجب یک نوع بدبینی تصویری در اذهان مردم می شود که لازم است یک نهضت پاکسازی دیوارهای شهر در شیراز راه اندازی شود.
کد مطلب 1026585

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