بررسی لایحه بودجه 89 تا 23بهمن در کمیسیونها/ صندوق ذخیره، محل هزینه نیست

حجت الاسلام ابوترابی فرد در حاشیه جلسه شورای اداری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: با آن که در ماده هشت برنامه پیش بینی شده که حداقل شش ماه قبل از پایان برنامه، لایحه بودجه باید به مجلس ارائه شود تا مجلس وقت کافی برای بررسی داشته باشد به دلایلی هم لایحه بودجه و هم برنامه پنجم با تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد ( 20 دی ماه لایحه برنامه و چهار بهمن بودجه) که حداقل زمان برای بررسی لایحه برنامه 45 روز و بودجه 40 روز پیش بینی شده است که امکان بررسی هردو لایحه ممکن نیست.

ابوترابی فرد افزود: با توجه به بررسی بودجه سال آینده با نگاه به چشم انداز و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم، بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفته و کمیسیونهای تخصصی تا 23 بهمن آن را بررسی نهایی خواهد کرد که در نیمه اول اسفند ماه گزارش کمیسیون تلفیق برای ارائه در صحن مجلس آماده خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد لایحه بودجه تا پایان امسال به تصویب شورای نگهبان برسد که در این صورت بلافاصله بعد از آن بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس مطرح خواهد شد.

ابوترابی فرد در خصوص ویژگیهای لایحه بودجه خاطر نشان کرد: تاسیس صندوق توسعه ملی که در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری پیش بینی شده از ویژگیهای این لایحه است که دولت بودجه آن را 14هزار میلیارد تومان درنظر گرفته که از نظر مجلس چون در هزینه دیده شده محل تامل است که بررسی خواهد شد.

وی افزود: نگاه رهبری این بوده که این صندوق ذخیره ای برای کشور باشد نه آن که از آن هزینه شود که اشکال آن در مجلس پیگیری خواهد شد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این بودجه 72 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای غیرنفتی پیش بینی شده که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی دارد و قیمت نفت نیز 65 دلار دیده شده است که دربودجه قبل 37.5 دلار پیش بینی شده بود.

ابوترابی فرد یادآورشد: 119 هزار میلیارد تومان هم بودجه عمومی کشور است که با یارانه برق و کمک دستگاههای اجرایی به بیش از120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به گفته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه عمومی کشور حدود 34 درصد و بودجه عمرانی حدود 70 درصد رشد دارد که از ویزگیهای لایحه بودجه سال 89 بشمار می رود.