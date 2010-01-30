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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۰۵

کیخا خبر داد:

تخصیص 200 میلیارد ریال برای اتمام تصفیه خانه بزرگ سیستان

تخصیص 200 میلیارد ریال برای اتمام تصفیه خانه بزرگ سیستان

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای زابل، هیرمند و زهک در مجلس از تخصیص 200 میلیارد ریال اعتبار برای اتمام طرح تصفیه خانه بزرگ منطقه سیستان در بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، دکتر احمدعلی کیخا عصر امروز در بازدید از طرحهای در دست اجرای شهرستان زهک، با اعلام این خبر اظهار داشت: با تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح سال آینده مشکل آب شرب سالم و بهداشتی شهرهای شمال استان سیستان و بلوچستان برطرف می شود.

نماینده مردم شهرستانهای زابل، هیرمند و زهک در مجلس شورای اسلامی افزود: این تصفیه خانه 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که ظرفیت تولید آن 2 هزار و 50 لیتر آب بهداشتی در ثانیه است.

وی همچنین گفت: از دیگر طرحهای در دست اجرا، طرح انتقال برق از سفیدابه به زابل است که تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

کیخا خاطر نشان کرد: برای حل معضل طوفان شن در منطقه سیستان 800 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که باید در طول دهه آینده این مشکل مرتفع شود.

کد مطلب 1026587

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