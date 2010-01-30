460 میلیارد ریال برای تامین آب گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند عصر شنبه در جمع مسئولان استان افزود: این اعتبار از محل اعتبارات مل یو استانی برای اجرای طرحهای آب در بخش شرب و کشاروزی هزینه شده است.

وی از اختصاص 20 میلیارد ریال برای فاز اول راه آهن گرگان - مشهد خبر داد و گفت: مطالعات این طرح در حال انجام است.

نیاوند خاطرنشان کرد: 25 میلیارد ریال نیز برای طرح جامع شهری استان در نظر گرفته شد و در بخش صنعت نیز از 35 طرح، 25 طرح اجرایی شد.

وی بیان داشت: تجهیز بیمارستان امیرالمومنین کردکوی، بیمارستان 250 تختخوابی آموزشی گرگان، پایگاه امداد جاده ای از دیگر مصوبات محوری دور دوم سفر هیئت دولت به استان بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: ساخت 25 خانه بهداشت، راه اندازی دانشگاه دندانپزشکی و داروسازی از دیگر مصوبات در این سفر بوده است.

وی یادآورشد: در اجرای برخی مصوبات با برخی از وزراتخانه ها با مشکل مواجه بوده ایم و اجرایی شدن برخی مصوبات تاحدی غیرممکن است.

وی عنوان کرد: دستابی به 10 تن تولید خاویار تا پایان برنامه چهارم از جمله مصوباتی است که اجرای آن تاحدی غیرممکن است و مغایرقانونی برخی مصوبات نیز از دیگر مشکلات است.

دو سفر هیئت دولت به گلستان 270 مصوبه داشته است.