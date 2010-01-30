دلایل بازنشستگی یک استاد دانشگاه علامه/ بررسی تخلفات در هیئت انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایرانمنش ظهر شنبه در نشستی خبری در ارتباط با بازنشستگی 12 نفر از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یک نفر از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی یعنی دکتر "ستاری فر" پس از 31 سال استادیار بودن بازنشسته شد.



وی ادامه داد: چنانچه عضو هیئت علمی فعال باشد می تواند بیش از 30 سال نیز خدمت کند اما در هر حال پس از 30 سال خدمت یا رسیدن به 65 سالگی اساتید دانشگاه می توانند بازنشسته شوند.

رئیس مرکز هیئت امنا و ممیزه مرکزی وزارت علوم در پاسخ به این سئوال که اگر این اساتید به دلایل سیاسی اخراج شوند وضعیت به چه صورت است گفت: دلایل سیاسی در بازنشستگی نقشی ندارند ولی اگر خلافی از سوی استاد به انجام رسد توسط هیئت انتظامی بررسی شده می شود.

ایرانمنش گفت: ‌اگر دانشگاهی قبل از 30 سال خدمت یا رسیدن به سن 65 سالگی اقدام به بازنشستگی استادی کرده باشد تخلف کرده و وزارت علوم با آن برخورد خواهد کرد اما چنانچه استادی به مبانی نظام جمهوری اسلامی اهانت کند در هیئت انتظامی تخلف وی بررسی خواهد شد.

حاشیه:



رئیس مرکز هیئت امنا و ممیزه مرکزی وزارت علوم پس از اینکه توضیحاتی راجع به بازنشستگی استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد به مزاح گفت: یک نفر از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی یعنی دکتر "ستاری فر" پس از 31 سال استادیار بودن بازنشسته شد و این یک سال که بیش از 30 سال در دانشگاه فعالیت کرده است ارفاقی بوده که شامل حال وی شده است!