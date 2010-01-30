ابهام در برگزاری انتخابات هیئت فوتبال تهران / تصمیم قطعی تا فردا

به گزارش خبرنگارمهر، در حالی که فدراسیون فوتبال روز 17 بهمن ماه را به عنوان زمان پیشنهادی برای برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیئت فوتبال تهران اعلام کرده است ولی مشخص نبودن 19 عضو مجمع عمومی که می بایست طبق قانون مجامع حداقل 10 روز قبل از برگزاری انتخابات مشخص شوند، انجام این انتخابات را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

به نظر می رسد برخی ناهماهنگی ها بین فدراسیون فوتبال و اداره کل تربیت بدنی استان تهران مهمترین دلیل در وضعیت مبهم برگزاری انتخابات هیئت فوتبال تهران باشد .

درحال حاضر که تنها یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست هیئت فوتبال تهران باقی مانده هنوز 9 عضو مجمع عمومی این انتخابات که شامل؛ نماینده ورزشکاران ، مربیان ، داوران و باشگاهها مشخص نشده اند. 10 عضو دیگرمجمع انتخابات هیئت فوتبال تهران نیز شامل؛ رئیس فدراسیون فوتبال، رئیس فعلی هیئت فوتبال تهران، مدیرکل تربیت بدنی استان تهران و نماینده انجمن آموزش و پرورش تشکیل می دهند که اعضای آن تقریبا مشخص هستند.

انتخابات ریاست هیئت فوتبال تهران درحالی هفته آینده برگزارخواهد شد که این هیئت از حدود یکسال و نیم گذشته به صورت انتصابی و با سرپرستی حبیب الله شیرازی اداره می شود. حبیب الله شیرازی 15 ماه پیش با حکم علی کفاشیان به سرپرستی هیئت فوتبال تهران منصوب شد و تاکنون این مسئولیت را برعهده دارد.

صادق درودگر(سخنگوی اتحادیه فوتبال ایران معاون)، حسین آبانگاه (مربی تیم کاوه تهران و سرپرست سابق تیم فوتبال پاس)، حبیب الله شیرازی (سرپرست فعلی هیئت فوتبال تهران) ، مهدی اربابی (رئیس پیشین هیئت فوتبال تهران) و سردارغلامرضا سعادتی (معاون پیشین حراست سازمان تربیت بدنی) ، گودرز حبیبی (پیشکسوت فوتبال)، سعید نحوی (پیشکسوت داوری فوتبال) و ساوه شمشکی نامزدهایی هستند که برای شرکت در انتخابات هیئت فوتبال تهران تایید صلاحیت شده اند.

درمجمع انتخابات هیئت فوتبال استان تهران 19 نفر از حق رای برخوردارند.