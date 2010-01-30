انتشار اوراق مشارکت نوسازی بافتهای فرسوده آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرام در جمع خبرنگاران از انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداریها برای تامین مالی طرحهای عمرانی خبر داد و گفت: معافیت مالیاتی یکی از ویژگیهای این طرح است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین، ارزش بازار اوراق مشارکت جهانی در پایان سال 2009 میلادی را هزار و 700 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 50 درصد اوراق مشارکت جهانی توسط شرکتهای بیمه ای تضمین شده اند.

آرام اظهار داشت: شهرداریها 4 نوع اوراق مشارکت با الزام عمومی، درآمدی، ارزیابی شده و تنزیل شده برای تامین منابع مالی طرحهای خود در جهان منتشر می کنند. در حال حاضر اوراق مشارکت تنزل شده در ایران جذابیتی ندارد زیرا سرمایه گذاران انتظار درآمدهای 3 ماهه را از اوراق مشارکت دارند.

وی در مورد اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران نیز افزود: در مرحله اول هزار میلیارد ریال اوارق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران برای بافتهای فرسوده منتشر خواهد شد و در مراحل بعدی نیز 3 هزار میلیارد ریال عرضه می شود.

این مقام مسئول در تامین سرمایه امین مجموع سرمایه‌ گذاری طرح انتشار اوراق مشارکت نوسازی شهر تهران را 428 میلیارد تومان، درآمدهای متصور بر اساس قیمتهای فعلی را 657 میلیارد تومان و نرخ بازده داخلی آن را نیز 29 درصد اعلام کرد.

آرام بازگشت سرمایه این طرح را 4.5 سال ذکر کرد و بیان داشت: 8 پروژه با مساحتی حدود 300 هزار متر مربع در این طرح مورد بازسازی قرار خواهد گرفت. در این طرح 66 هزار و 440 متر مربع واحد مسکونی، 88 هزار متر واحد تجاری، 35 هزار متر واحد اداری، 87 هزار متر پارکنیگ و هزار و300 متر فضای سبز در این طرح تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

13 بهمن اوراق مشارکت طرحهای فولادی منتشر می شود

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین زمان پذیره نویسی مرحله اول اوراق مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را برای تامین مالی 8 طرح فولادی کشور نیز از روز 13 بهمن ماه سالجاری اعلام کرد و افزود: مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی در هفته جاری اخذ خواهد شد تا شرایط برای انتشار 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت فراهم شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر انتظار رشد چندانی در بازار طلا، ارز و مسکن دیده نمی شود. در چنین شرایطی بازار سرمایه و اوراق با درآمد ثابت در وضعیت مطلوبی قرار دارند و پیش بینی می شود در بازار سرمایه بسیاری از صنایع (مانند معدنی و خدمات مالی ) که جزء مزیتهای نسبی کشور هستند با استقبال روبرو شوند.

انتشار اوراق مشارکت توسط بانکهای خصوصی

همچنین معاون طرح و برنامه بانک پارسیان نیز در این نشست گفت: بانک پارسیان با انتشار اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران، نخستین بانک خصوصی در انتشار این اوراق خواهد بود که در 218 شعبه بانک در سراسر کشور عرضه خواهد شد.

فلاح انتشار اوراق مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت امین پارسیان را از دیگر اقدامات آتی بانک پارسیان دراین حوزه اعلام کرد و تاکید کرد: پذیره نویسی مرحله اول اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران از امروز شنبه با شود علی الحساب 16 درصد آغاز شد.