اندازه اقتصاد و بازار کار تناسب ندارد/ ارزش اقتصاد 400 میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا سپهری عصر شنبه در حاشیه همایش دوره های آموزشی و کارآفرینی در گرگان افزود: اندازه بازار کار کشور 25.5 میلیون نفر شامل جمعیت فعال کشور اعم از شاغلین و بیکاران است.

وی اظهار داشت: سالانه باید یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود که منابع داخلی برای تامین این تعداد شغل کفایت نمی کند و برای بزرگ کردن سایز اقتصاد باید منابع و سرمایه های خارجی را جذب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر متکی به منابع دولتی و اعتبارات بانکی باشیم نمی توان جوابگوی نیازهای کشور و استان بود.

سپهری نیز با اشاره به وضعیت اشتغال استان گفت: درخواست می کنم یک پنجره واحد را در استانداری ایجاد کنند که به سرمایه گذاری از طریق این پنجره خدمات ویژه بدهند و سرمایه گذاران جدید وارد بوروکراسی اداری نشوند.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی گلستان بر لزوم تهیه راهنمای سرمایه گذاری استان تاکید کرد و گفت: این راهنما باید در اختیار این کمیته واحد قرار گیرد که سرویسهای لازم را به افراد بدهد.

وی عنوان کرد: در آمریکا طبق برنامه ی وزارت کار قرار است تا چند سال آینده بیش از 21 میلیون شغل ایجاد شود که 21 میلیون آن در بخش خدمات است.

وی افزود: ایجاد یک شغل در بخش خدمات به صرفه تر است و بخش خدمات را در کارآفرینی فراموش نکنیم و امروزه می توانیم در یک فضای مجازی با کمترین هزینه یک شغل ایجاد کنیم.