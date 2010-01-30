مشوقهای جدید دولت برای تادیه دیون حق بیمه کارفرمایان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی، (موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه وبیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب1387) آییننامه اجرایی تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی را به تصویب رساندند.
بر اساس تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان موضوع بند(4) ماده(2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمهشده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده(28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
بر اساس این آئیننامه، نرخ حق بیمه، مطابق ماده (28) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1354ـ و اصلاحات بعدی آن است.
مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمهشده نیز، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهدبود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می شود، افزایش مییابد. در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد.
مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمهشده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد.
مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمهشدهای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهدبود.
دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمهشده در کارگاههای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (35) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1354ـ و اصلاحات بعدی آن، از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهدبود.
نحوه احتساب سوابق معوقه بیمهشده (اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمینمایند) به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آییننامه از طریق کارگاههای خود براساس ماده (28) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1354ـ و اصلاحات بعدی آن، اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب 1361ـ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام نمودهاند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمههای پرداختی جزو سوابق بیمهای کارفرما محسوب میشود. معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شرط سنی بیمهشده اضافه میگردد.
ب ـ بیمهشدهای که قبل از تاریخ تصویب این آییننامه به استناد قانون اصلاح بند « ب» و تبصره (3) ماده (4) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1365ـ نسبت به عقد قرارداد و بیمهپردازی خود اقدام نموده است، میتواند با پرداخت حق بیمه موضوع ماده (2) این آییننامه (سهم بیمهشده و کارفرما) با ارسال لیست نسبت به ادامه بیمهپردازی خود اقدام نماید.
ج ـ کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکردهاند، با داشتن حداکثر پنجاه و پنج سال سن و رعایت ماده (90) قانون تأمین اجتماعی میتوانند با پرداخت 27% حق بیمه موضوع ماده (3) این آییننامه و ارسال لیست مشمول احکام مقرر در این آییننامه قرار گرفته و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمهشده به شرط سنی موضوع این بند اضافه میشود.
د ـ کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آییننامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان نکردهاند، میتوانند بعد از ابلاغ این آییننامه پس از انعقاد قرارداد، مدارک و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط سازمان تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد. حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده (46) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است. حقبیمههای معوقهای که در اجرای این آییننامه پرداختمیشود، به نسبت سالهای خدمت مربوط صرفاً در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار میگیرد.
ضمنا احتساب سوابق آینده بیمهشده صرفاً برای ایامی خواهدبود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید.
بر اساس این آییننامه، بیمهشده با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار میشود.
همچنین بیمهشدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه موضوع این آییننامه به دلیل نقص عضو از کارافتاده تشخیص داده میشوند، نمیتوانند از حمایت مربوط به کارافتادگی بهرهمند شوند، مگر در مواردی که به دلیل حادثه یا بیماری دیگری ازکارافتاده گردند.
این تصویبنامه به تأییـد رئیسجـمهوری رسیده و توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
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