برگزاری دومین جلسه محاکمه قاتل سریالی زنان در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این جلسه متهم ردیف اول پرونده با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و وکلای تسخیری و تعیینی متهم نیز دفاعیات خود را از متهم ارائه کردند.

در ادامه این جلسه که خانواده قربانیان هم حضور داشتند همچنین هشت تن از متهمان پرونده قتلهای سریالی که در خرید اموال مسروقه و طلاجات، جعل اسناد و تهیه داروهای غیر مجاز به متهم ردیف اول پرونده کمک کرده بودند پس از تفهیم اتهام توضیحات خودرا در خصوص اتهامهای انتسابی در دادگاه ارائه کردند.

همچنین پس از ارائه توضیحات برخی متهمان، تعدادی از وکلای متهمان نیز با حضور در جایگاه از موکلان خود در خصوص اتهامهای مطرح شده دفاع کردند.

مهین قدیری متهم ردیف اول قتلهای زنجیره ای زنان مسن به اتهام قتل پنج زن و یک مرد در شعبه دوم دادگاه کیفری قزوین محاکمه می شود.

ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه بعدی دادگاه موکول شد.

قتلهای زنجیره ای زنان مسن از شانزدهم بهمن ماه سال 87 با کشف جسد زن مسنی در قزوین کلید خورد و این جنایات تا اردیبهشت ماه سال جاری با کشته شدن پنج زن مسن و یک مرد ادامه یافت.

با دستگیری قاتل در نیمه شب تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال جاری رسیدگی به پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری قزوین آغاز شده است.

