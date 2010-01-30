استاندار اتوبوسی نیستم/ بررسی 12 گزینه برای انتصاب معاون سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر شنبه در نخستین نشست خبری خود پس از انتصاب بر مسند استانداری مازندران به مناسبت دهه فجر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "علت انتصاب دیرهنگام معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران چه بوده و آیا مدیریت ارشد استان قصد دارد تغییرات عمده خود را در مدیران صورت دهد؟ " افزود: بنده زمان زیادی نبوده که استاندار قروین بودم و طول مدیریت بنده در استانداری قزوین تنها یک سال و یک ماه و 21 روز بوده است.

وی با اشاره به اینکه برای تصدی استانداری مازندران آماده نشده بودم، خاطر نشان کرد: زمزمه های انتصاب بنده در استانداری مازندران با تغییر استاندار قبلی استان به سمت مدیرعاملی صندوق مهر امام رضا از سوی ریاست محترم جمهوری کلید خورده است.

نماینده عالی دولت دهم در مازندران خاطر نشان کرد: با تاکید رئیس جمهور محترم دولت دهم به مازندران آمده ام و دولت مطالبه ای مبنی بر تغییر مدیران دستگاه های اجرایی را در مقیاس زمانی و مکانی به من نداده است.

طاهایی با بیان اینکه استاندار باندی و گروهی نیستم، افزود: بنده در دوران اصلاحات استاندار گیلان بوده و تصدی یکساله ای در استانداری قزوین داشتم چرا که با هدف استفاده از توان و پتانسیل مدیران بومی تمامی نیروهای استان خود را بدون هیچ شرط و تفکر جناحی انتصاب یا تودیع نکردم.

بیستمین استاندار مازندران همچنین با اشاره به اینکه دکتر احمدی نژاد با طرح چند پیش شرط انتصاب بنده را در استانداری مازندران پذیرفته است، افزود: نخستین نگاه رئیس جمهور محترم این بوده که استاندار نباید استاندار استانداری باشد بلکه باید کران نگاهش اقصی نقاط استان بوده و به دورترین مناطق محروم مازندران توجه عمیقی داشته باشد.

طاهایی با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی نیز باید از تفکر مثبت و صحیح رئیس جمهوری ایران تبعیت و پیروی کنند افزود: با احترام از مدیری که نخواهد بر اساس منویات و نظرات رئیس دولت دهم فعالیت کند می خواهم که از پست خود کناره گیری کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کسی را از اتوبوس خدمت پیاده نمی کنم و مدیران کاری و خدمت رسان به مردم را به عنوان معاونان و مدیران ارشد ستادی خود منصوب خواهم کرد در عین حال بیان داشت: اصرار بر استفاده از پتانسیل مدیران بومی دارم ولی اگر ظرفیت در مدیرغیربومی برای توسعه استان مشاهده نمایم از توان مدیریتی این فرد یا افراد استفاده خواهم کرد.

استاندار مازندران در دولت دهم و استاندار استان های قزوین و گیلان در دولتهای نهم و هشتم با اشاره به اینکه هر استانداری که به عنوان عالی ترین مقام هر استان در این منصب می نشیند در دفتر خود تعدادی نیرو و افراد خودی و امین را با خود می برد افزود: در طول دوران مدیریت بنده در قزوین و گیلان هیچ فرد یا مدیری را از استان دیگر به آن استان ها نیاورده چرا که معتقدم باید از توان مدیر موفق بومی استفاده بهینه نمایم.

وی با اشاره به اینکه سال 65 استان را ترک گفته و از سال 71 تا 88 به دلیل مناصب و پستهایی که در استانهای مختلف کشور و پایتخت شده بودم و شناخت عمیقی از مازندران نداشتم، خاطر نشان کرد: علت تغییر دیرهنگام معاون سیاسی امنیتی خود و گاها تغییر مدیران ستادی و فرمانداران را به واسطه به روز کردن اطلاعات خود از وضعیت استان و آشنایی با کارکرد فرمانداران و ارتقاء کرانه نگاه خود نسبت به مدیران بیان کرد.

طاهایی افزود: گرینه های متعددی قریب به 12 نفر برای تصدی عنوان معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران پس از انتصاب مهندس قناعت در استانداری گلستان از طرق مختلف و توسط نمایندگان مجلس، نماینده محترم ولی فقیه، ائمه جمعه، برخی مدیران دستگاه های اجرایی و روسای ستادهای مردمی حامی دکتر احمدی نژاد به بنده معرفی شدند، افزود: ضمن احترام به نگاه ها و نظرات خیرخواهانه همه افراد فوق در نهایت به این جمع بندی رسیده که از هادی ابراهیمی مدیرکل فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به عنوان معاونت سیاسی و امنیتی استانداری استفاده کنم.

به گفته وی، معاون جدید سیاسی امنیتی استانداری مازندران که به زودی با حضور احتمالی وزیر کشور یا معاون سیاسی ایشان معرفی خواهند شد، اظهار داشت: تعامل مثبت ابراهیمی با اصحاب رسانه و انتصاب وی در پست کلیدی و حساس معاونت سیاسی می تواند راهگشای بسیاری از چالشها، موانع و تنگناهای اساسی پیش روی توسعه مازندران در مقولات مختلف باشد.

استاندار مازندران همچنین از افتتاح فرمانداری عباس آباد غرب مازندران دهه فجر امسال با حضور وزیر کشور یا مقامات این وزارتخانه خبر داد.

طاهایی خاطر نشان کرد: توزیع عادلانه بودجه استان در شهرستانها خواسته بعدی رئیس جمهور دولت دهم از بنده در زمان کسب رای اعتماد از وزرای دولت برای تصدی در استانداری مازندران بوده است.

به گفته وی، متاسفانه مشاهده می شود که برخی یاران دولت به مردم خدمتی نمی رسانند چرا که این عده باعث می شوند که خدمات شایسته دولت مردمی احمدی نژاد خدشه دار شود.

نماینده عالی دولت دهم در مازندران با بیان اینکه متاسفانه سن پایین فعالیت مدیران دستگاه های اجرایی در مازندران نظیر سایر استان های کشور به آفت تبدیل شده است تصریح کرد: مدیری که بر خلاف نظر و خواسته رئیس جمهور در جهت خدمت رسانی گام بردارد نخست او را اصلاح و در غیراین صورت تودیع خواهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه رسانه ها نقش اساسی و مهمی در انعکاس خدمات دولت به مردم دارند، افزود: باید مشکلات معیشتی و صنفی اصحاب رسانه رفع تا این عده بتوانند رسالت واقعی خود که اطلاع رسانی بوده را صحیح اجرایی کنند.

وی همچنین در پاسخ به درخواست خبرنگاری مبنی بر اینکه پروژه های عمرانی افتتاح شده دارای سرفصل اطلاع رسانی شوند خاطر نشان کرد: این مشکل باید با ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی صورت گیرد تا اصحاب رسانه از حیث اقتصادی نیز به پویایی و تعالی برسند.

استاندار مازندران همچنین خواستار تغییر نگاه مدیران دستگاه های اجرایی استان به سمت خدمت رسانی صادقانه و بی منت شد و تصریح کرد: آفت اساسی موجود در بدنه برخی مدیران جامعه این بوده که نتوانستند حرفها، اندرزها و نصایح انقلاب را به زیبایی به نسل های دیگر منتقل و اجرایی سازند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با معاون اول رئیس جمهور، وزرای بازرگانی، جهاد و استانداران شمالی پیرامون رفع مشکلات باغداران، کشاورزان، چایکاران و تولید کنندگان پنبه افزود: با تصویب دولت و به اختیار معاون اول رئیس جمهور تنظیم بازار برنج، چای، مرکبات، پنبه، زیتون و سایر محصولات استراتژیک کشاورزی به استانداران استان های شمالی تفویض شده است.

استاندار مازندران همچنین از برگزاری جلسه بررسی نحوه تامین میوه ایام نوروز و تصمیم گیری در خصوص تعرفه واردات با حضور وزرای جهاد کشاورزی، بازرگانی، استانداران استان های شمالی و کرمان و مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان های شمالی ساعت 16.30 روز سه شنبه 13 بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

طاهایی بیستمین استاندار مازندران است که 20 آذر 88 وارد استان شده است.

وی پیش از این دارای مناصبی چون استاندار استانهای قزوین و گیلان در دولت های نهم و هشتم، معاون وزیر کار دولت نهم، نماینده مردم تنکابن و رامسر در سالهای دهه 70 و سرپرست استانداری مازندران در سالهای آغازین پس از انقلاب بوده است.

مازندران قریب به سه میلیون نفر جمعیت دارد.