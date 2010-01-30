  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

در اراک؛

همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان مرکزی و عراق آغاز شد

همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان مرکزی و عراق آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: اولین همایش مشترک سرمایه گذاری های مشترک بین استان مرکزی و عراق عصر شنبه توسط میز عراق اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان مرکزی در اراک آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این همایش که با حضور 70 تن از تجار و بازرگانان عراق و تعدادی از معاونین استانداران شهرهای مختلف عراق حضور دارند فرصتهای سرمایه گذاری طرف عراقی در ایران و طرف ایرانی در عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

در این همایش یکروزه علاوه بر تجار و بازرگانان عراقی معاونین استانداران شهرهای بصره، نجف اشرف، ذیقار، بصره، کربلا و کردستان عراق به همراه مقامات ارشد اقتصادی و سیاسی استان مرکزی حضور دارند.

در همایش بررسی فرصتهای سرمایه گذاری میان استان مرکزی و عراق علاوه بر برگزاری میزکارهای تخصصی میان تجار و بازرگانان ایرانی در رشته های مختلف زمینه های برقراری ارتباط و چگونکی کاهش هزینه های ارتباط بازرگانان دو کشور با یکدیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

از سال 2003 تاکنون، جمهوری اسلامی ایران بیش از 15 میلیون دلار صادرات به کشور عراق داشته است که انتظار می رود با رفت و آمدهای هیات های مختلف تحاری میان ایران و عراق این میزان افزایش یابد.

کد مطلب 1026609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها