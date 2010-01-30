عملیات اجرایی طرح فاضلاب و آبرسانی شهرستان تنکابن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در آیین آغاز فعالیت این طرح گفت: این طرح برای ساماندهی فاضلاب شهر تنکابن و جهت حفظ و جلوگیری از تخریب محیط زیست اجرا می شود.

محمدعلی سلیمی، هزینه اجرای این پروژه را 570 میلیارد ریال و جمعیت تحت پوشش در افق طرح را 76 هزارنفر اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت تصفیه خانه این پروژه در افق طرح 22 هزار و 200 متر مکعب در شبانه روز بوده و در این طرح خط انتقال دو خطه به طول هفت کیلومتر اجرایی می شود.

سلیمی با اشاره به اینکه ظرفیت تصفیه خانه مدول اول هشت هزار متر مکعب در شبانه روز و جمعیت تحت پوشش مدول اول 30 هزار نفر بوده هدف از اجرای طرح آبرسانی به شهرهای تنکابن وخرم آباد را تأمین آب و احداث یک مخزن بتنی به گنجایش 10 هزار متر مکعب و ایستگاه کلرزنی در تنکابن، حفر و تجهیز سه حلقه چاه با آبدهی 150 لیتر در ثانیه، احداث 10 هزار متر خط انتقال چاه و مخزن و اصلاح و توسعه 51 هزار متر از شبکه توزیع در تنکابن عنوان کرد.

مدیرعامل آب وفاضلاب شهری مازندران جمع کل اعتبار پیش بینی شده برای آبرسانی به شهرهای تنکابن و خرم آباد را 116 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: شرکت آبفای مازندران در سال 88 علاوه بر خرید قسمتی از لوله و اتصالات خطوط انتقال و آغاز عملیات اجرایی حفر و تجهیز دو حلقه چاه، عملیات ساخت مخزن ده هزار متر مکعبی شهر تنکابن را نیز آغاز کرده است.

وی اعتبار سال جاری طرح آبرسانی تنکابن و خرم آباد را 14میلیارد و 400 میلیون ریال اعلام کرد.

