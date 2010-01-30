تشریح جزئیات تولد نخستین حیوانات تراریخته خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین صنعتی - متخصص ژنتیک عصر روز شنبه در نشست خبری اعلام این دستاورد علمی در محل پژوهشگاه رویان افزود: بیان این ژن که نقص آن موجب بیماری هموفیلی B می شود با استفاده از تکنیک PCR انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: مهندسی ژنتیک که در این کار به کار رفته عبارت از انتقال ژن فاکتور 9 که از بدن انسان گرفته شده بود به فاکتور مناسبی به ژنوم حیوان است.

صنعتی یادآور شد: لازم بود که پس از تولد این حیوانات تایید شود که آنها حامل ژن مورد نظر هستند از این رو با استفاده از تکنیک های مورد نظر این موضوع تایید شد برای این کار باید توالی ژن را در بافت های بدن حیوان تایید کنیم که این کار به دقت انجام شد و با بانک ژن که به صورت بین المللی است، مطابقت داده شد.

وی خاطرنشان کرد: هر دو حیوان حامل فاکتور 9 هستند و 100 هزار دلار ارزش دارند و قابلیت شبیه سازی از این حیوانات نیز وجود دارد.

در ادامه این نشست خبری، کارشناسان و همکاران این پروژه از جمله دکتر وژگانی، امیری، دالمند و فاخری توضیحاتی را ارائه کردند.

پژوهشگاه رویان در مهرماه سال 85 با تولد رویانا نخستین گوسفند شبیه سازی خاورمیانه به تکنیک شبیه سازی دست یافت و پس از گذشت یکسال با بهبود این تکنیک ها به موفقیت های تازه ای در این زمینه رسید و توانست میزان تولید جنین و مواد باروری حاصل از آنها را به حد مطلوب تری برساند. دو سال و نیم بعد در فروردین ماه سال 88 "حنا" اولین بزغاله های شبیه سازی شده ایران، متولد شد.

اولین گوساله های شبیه سازی شده خاورمیانه نیز با نام های بنیانا و تامینا تیرماه امسال متولد شدند که چند روز بعد از تولید به علت یک بیماری عفونی تلف شدند.

تاکنون آلفا آنتی تریپسین، فعال کننده پلاسمینوژن بافتی، فاکتور 8 انعقادی خون، فیبرینوژن، آلفا لاکتالبومین، لاکتوفرین، آلبومین سرم انسانی، کلاژن I,II و آنتی بادی های منوکلونال به منظور استفاده درمانی بیماریهای مختلف در دام هایی چون گوسفند، بز، گاو و خوک در کشورهایی از جمله آمریکا، فرانسه ،انگلستان، ژاپن، دانمارک، کانادا، اسکاتلند، هلند و چین تولید شده است.

تولید فرآورده های دارویی توسط یک بیوراکتور زنده (به معنی حیوانی که با علف تغذیه می شود و فرآورده هایی پروتئینی ارزشمند انسانی را در وجود خود تولید می کند) از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. چرا که بهای فرآورده ها تولید بسیار کمتر از روش های قبلی نظیر کشت بافت است.

در حال حاضر بر اساس گزارش پژوهشگاه رویان، دو بزغاله تراریخته در سلامت کامل بسر می برند.

فرآیند تراریختگی حیوانات در بیش از 18 مرحله انجام می گیرد. تهیه سلول اهداکننده هسته، تهیه سازه ژنی، وارد کردن سازه ژنی به درون هسته سلول های اهدا کننده، تهیه تخمک گیرنده هسته، هم زمان سازی چرخه سلولی سلول دهنده با تخمک بالغ، بلوغ آزمایشگاهی تخمک، بی هسته سازی تخمک، انتقال سلول دهنده به فضای زیر پرده شفاف تخمک بی هسته و الحاق سلول دهنده به تخمک بی هسته از جمله این مراحل است.

همچنین فعال سازی تخمک بازسازی شده، کشت جنین تراریخته، آماده سازی رحم مادر جایگزین، انتقال جنین تراریخته، مراقبت های حین بارداری، زایمان، روشهای مولکولی جهت تایید تراریختگی حیوان متولد شده، بررسی میزان بیان پروتئین و تخلیص پروتئین از دیگر مراحل فرآیند تراریختگی حیوانات است.