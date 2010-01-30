به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که به میزبانی تیم فوتبال راه آهن شهرری و در ورزشگاه اکباتان برگزار شد، فرید عابدی در دقیقه 20 تک گل این تیم را به ثمر رساند.

تیم فوتبال راه آهن در این بازی بیشتر از نفرات ذخیره خود استفاده کرد، ضمن اینکه علی دوستی هم بازیکنانی که در اردوهای استعدادیابی شناسایی کرده بود را برابر حریف لیگ برتری اش به میدان فرستاد.

بازیکنان تیم فوتبال زیر 19 سال هم عصر فردا (یکشنبه) در بازی درون تیمی مقابل هم به میدان می روند و روز دوشنبه هم برابر تیم فوتبال نفت تهران (قهرمان گروه "ب" لیگ دسته اول) قرار خواهند گرفت.

شاگردان علی دوستی خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال(جوانان) آسیا که طی روزهای دوم تا هفدهم اکتبر سال 2010 (دهم تا بیست و پنجم مهرماه سال 1389) برگزار می شود، آماده می کنند.