راه اندازی نخستین واحد نظارتی بانک مرکزی در شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم افتتاحیه این واحد نظارتی که با حضور جمعی از روسای بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین موسسات مالی اعتباری خراسان رضوی در برج آلتون برگزار شد، افزود: به مناسبت دهه فجر این واحد به عنوان چهارمین واحد نظارتی در کشور پس از استانهای اصفهان، فارس و مازندران مورد بهره برداری قرار گرفته است.

محمود احمدی در خصوص اهداف راه اندازی این واحد اظهار داشت: واحد فوق در راستای کنترل پولشویی اعمال نظارت و کنترل بیشتر بانک مرکزی بر بانکهای عامل استانی، آرامش نظام پولی و حمایت از نظام بازار غیر متشکل مالی و اعتباری افتتاح شده است.

وی اضافه کرد: واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی چارچوب گسترش اقدامات نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری فعالیت می کنند.

دبیر کل بانک مرکزی کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر درصد تحقق کاهش نرخ تورم و قول این بانک بر تک رقمی کردن آن تا پایان سال ابراز داشت: درصد کامل و دقیق این تحقق متعقابا از طریق بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

