سه قوه بدون جنجال سیاسی با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاران را یکی از اهداف قوه قضائیه برشمرد و افزود: همانگونه که بارها تاکید نموده ام بحث مفاسد اقتصادی باید با جدیت پیگیری شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان برخی مصادیق تخلفات انجام شده در ارائه تسهیلات بانکی به افراد اظهار داشت: بسیاری از تسهیلات بانکی خاص بدون نظارت و بازرسی موثر به برخی از افراد ارائه شده است. چگونه می توان به فردی که خود را نماینده دهها نفر معرفی نموده وامهای متعدد پرداخت کرد و از وی به جای همه آنها وثیقه دریافت کرد و با گذشت سررسید متوجه جعلی بودن وثیقه ها شد، لازم است نظارت و بازرسی در بانکها تقویت شود.

وی افزود: به حمدالله تلاشهای فراوانی پس از تعامل سیستم بانکی با دادستانی کل کشور صورت گرفته است. لیکن با توجه به پرونده های مطروحه که نشان از وجود تخلفات متعدد دارد باید در اسرع وقت نسبت به تمامی معوقات بانکی که "سررسید آنها گذشته" اقدامات قانونی فوری صورت پذیرد.

آیت الله آملی لاریجانی بحث چکهای بلامحل و برگشتی را که اخیرا آمار آن از سوی بانک مرکزی اعلام شده را بسیار نگران کننده دانست و افزود: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود و عدم تضمین کافی در پرداخت مبالغ چکها موجب رکود سرمایه گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می شود و باید برای موضوع چک که از شایع ترین جرم های محکومین کنونی زندانهاست چاره جدی اندیشید.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از تلاشهای انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی و اشاره به همایش برگزار شده اخیر اظهار داشت: دستگاه قضایی آمادگی رسیدگی به این قبیل پرونده ها را داشته و اعتقاد داریم پرونده های پولشویی باید خارج از نوبت رسیدگی شود.





در ابتدای این دیدار حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، روسای کل، معاونین و مدیران عامل این وزارتخانه به طور مبسوط به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات در خصوص حوزه فعالیت خود پرداخته و خواستار تعامل و همکاری بیشتر قوه قضائیه با این وزارتخانه شدند.