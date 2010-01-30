سفر هیئت ویژه ایرانی به عراق برای حل مشکل ایرانیان زندانی

حسن قشقاوی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با اشاره به برگزاری پنجمین اجلاس کنسولی ایران و عراق که در روزهای پنجشنبه و جمعه در تهران برگزار شد، تصریح کرد: در این نشست با حضور حاجی حمود معاون حقوقی ، بین المللی و کنسولی وزیر امور خارجه عراق 16 موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یادداشت تفاهمی با 16 بند به امضا رسید.

وی خاطرنشان کرد: در مورد زندانیان ایرانی در عراق و نیز عراقی های زندانی در ایران توافق کردیم که در اولین فرصت هیئت هایی از دو کشور اعزام شوند تا وضعیت زندانیان را مورد بررسی قرار دهند.

معاون وزیر خارجه افزود: همچنین طرف عراقی متعهد شد که به سرعت ، نظر دولت عراق را درباره پیش نویس ارائه شده از سوی ایران درباره لایحه معاضدت قضایی و استرداد مجرمان اعلام کند.

قشقاوی خاطرنشان کرد: همچنین طرف عراقی نسبت به برخورد احترام آمیز با زوار ایرانی تاکید کرد و نیز توافق شد نسبت به سفر بدون تبعیض زوار اقدام شود و تنها تقدم و تاخر زوار در اعزام مد نظر قرار گیرد و این موضوع با موافقت و حسن نظر طرف مقابل مواجه شد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان سازمان حج و زیارت و مسئول عتبات این سازمان به همراه مسئولان مربوطه در وزارت کشور و پلیس اتباع خارجی در نشست معاونان کنسولی ایران و عراق حضور داشتند ادامه داد: همچنین در مورد تردد زوار نیز مقرر شد دو کشور تسهیلاتی قائل شوند.

معاون کنسولی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دو کشور ایران و عراق برای حل مشکلات کنسولی اراده سیاسی دارند ، یادآور شد: این اراده سیاسی باید در اجرایی شدن و عملیاتی شدن مفاد یادداشت تفاهم تهران در جهت برداشتن گام های بلند برای حل مشکلات زائران و اتباع دیده شود و البته برادران عراقی اراده مثبتی در این راستا داشتند.