روحانیون فعال در اولویت اعزام عتبات عالیات و حج قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی قاضی عسگر در همایش بزرگ روحانیون کاروانهای زیارتی منطقه خراسان در مشهد افزود: زیارت و بویژه حج بزرگترین ظرفیت معنوی کشور را در اشاعه فرهنگ اسلامی دارد.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه به طور میانگین سالانه حدود 10 میلیون نفر در کشور درگیر مسئله زیارت هستند اظهار داشت: با مهیا سازی زیرساختهای زیارت این تاثیر از 10میلیون نفر در سال نیز فراتر رفته و باعث تغییرات شگرفی در زندگی قشر عظیمی از مردم جامعه خواهد شد.

قاضی عسگر افزود: در حال حاضر کشور ایران با اعزام بیش از 900 هزار نفر در سال به بقاع متبرکه خارج از کشور اعم از سوریه، عتبات عالیات، عمره مفرده و حج تمتع جایگاه ویژه ای در امر ترویج فرهنگ زیارت داراست.

وی توسعه نفوذ روحانیت را در بین مردم از عوامل ارتقای فرهنگ ناب اسلامی دانست و گفت: در همین راستا روحانیون وظیفه و رسالت مهمی را برای دفاع از کیان اسلام به عهده دارند.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت تصریح کرد: برای مبارزه با هجمه فرهنگی وهابیت باید روحانیون اطلاعات خود را تا سطح بالایی افزایش دهند.

قاضی عسگر خراسان را از جمله محدود استانهای بسیار فعال در امر زیارت بر شمرد و خاطرنشان کرد: پتانسیلهای بالای این استان نباید از چشم مسئولان پنهان بماند.

وی گفت: توسعه حوزه عتبات عالیات از جمله مهمترین رسالتهای سازمان حج و زیارت در آینده ای نزدیک است.

