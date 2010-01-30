11 هزار مورد آزمون میکروبی جهت کنترل کیفیت آب روستاها انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته بهداشتی شرکت در ساری با اشاره به اهمیت تولید و توزیع آب سالم و بهداشتی به روستاییان افزود: مشتری مداری و تامین رضایت مشترکین همواره در راس امور مدیریتی شرکت بوده و تمام سعی و تلاش بر این است تا آب توزیع شده با کیفیت مناسب در اختیار مردم روستاها قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: آزمایشگاه سیار شرکت آبفار مازندران به صورت مستمر بر توزیع و کیفیت آب نظارت داشته و از آب شرب هر روستا حداقل یک آزمون در هر ماه و از هر پروژه حداقل یک آزمون شیمیایی سالی دوبار انجام می دهد.

وی متذکر شد: آزمون میکروبی hpc و mpn در 11 هزار و 200 مورد و 480 مورد آزمون شیمیایی در آزمایشگاه های استان انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران اذعان داشت: خرید و نصب 20 دستگاه کلریناتور گازی جهت گندزدایی و بهبود کیفیت آب، 80 دستگاه سیستم هشدار دهنده نشت گاز کلر، 16 دستگاه کلریناتور برقی، 13 دستگاه کلریناتور قطره ای، 14 سری کیت کامل ایمنی کلرزن گازی از اهم فعالیتهای بخش کنترل کیفی شرکت بوده است.

برزگر اضافه کرد: 26 هزار و 400 متر مکعب مخزن زمینی و 364 کیلومتر شبکه داخلی نیز شستشو شده و شرکت آب و فاضلاب مازندران در حال حاضر از هفت آزمایشگاه ثابت و یک آزمایشگاه سیار برخوردار است.