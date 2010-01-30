آغاز کلاس A مربیگری بدون مدرس اصلی/ دایی و خداداد همکلاسی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از کلاس مربیگری A آسیا آغاز شد که مرتضی محصص مدرس اصلی این کلاس به علت سفر به مالزی در دو روز نخست این کلاس حضور ندارد.

درحال حاضر تدریس این کلاس که مرحله نخست آن به مدت 2 هفته برگزار می شود، زیر نظر مسعود اقبالی انجام می شود که پس از بازگشت محصص، رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال وظیفه آموزش مربیان را برعهده خواهد داشت.

علی دایی، خداداد عزیزی، یحیی گل محمدی، محمود فکری، علیرضا منصوریان، پایان رافت، رحمان احمدی، شاهین صمدیان، فریدون برقی و ... از چهره‌های شاخص شرکت کننده در این کلاس هستند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، این کلاس بصورت فشرده و از ساعت 7:30 الی 14:30 دقیقه هر روز برگزار می شود که شرکت کنندگان در دو بخش تئوریک(دروس آناتومی، فیزیولوژی و ...) و عملی(کارهای تیمی) مورد آموزش قرار می گیرند.

علی دایی هم صبح امروز پس از حضور در بخشی از این کلاس، راهی محل برگزاری تمرین پرسپولیس در زمین شرکت واحد شد و 40 دقیقه پیش از پایان تمرین هم برای شرکت در بخش دیگر این کلاس محل تمرین سرخپوشان را ترک کرد.