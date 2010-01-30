به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر بسیجی سیدحسن فیروزآبادی در بیانیهای به مناسبت دهه فجر با " سلام بر حسین، سلام بر راه حسین ، سلام بر انقلاب حسینی و سلام بر حسینیان" آورد: سیویکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را به محضر حضرت بقیهالله الاعظم امام زمان(عج) نائب پرافتخار بر حق آن حضرت، آیتالله العظمی خامنهای عزیز (دامت برکاته) ، ملل آزاده جهان و مردم شریف ایران به ویژه خانوادههای شهیدان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و سربازان ولی امر و آحاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران پاسخ روحنواز و جانافزایی بود به 14 قرن انتظار ملتهایی که در انتظار تحقق نمونهای از حاکمیت اسلام ناب بودند، شلاق خوردند، حبس رفتند و مبارزه کردند و خون دادند و پشت به پشت به هم سفارش کردند تا اینک که خداوند متعال را به خاطر اینکه این موهبت را در زمان حیات ما و توسط یکی از سلالههای پرافتخار ائمه معصومین (ع) قرار دارد، سپاسگذاریم و چگونه قادریم حق این نعمت عظیم را ادا کنیم و حال آنکه ارزش آن از هرچه تصور میشود بالاتر و والاتر است. حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب و نظام اسلامی حفظ آن را از اوجب واجبات دانستند.
وی خاطرنشان کرد: امسال ایام الله نورانی دهه فجر را در حالی برگزار میکنیم که کشور و دنیای ما در این سی سال، تحت زعامت حضرت امام خمینی(ره) حضرت آیتالله خامنهای عزیز شاهد تغییرات عمده و چشمگیر انقلابی و ارزشی کرده و قلههای فراوانی را به تسخیر ملل مظلوم جهان و نیز ملت بزرگ ایران درآورده است. امسال اگرچه شاهد تراکم بغض مستکبران جهانی و عناصر داخلی آنان علیه کشور و ارزشهای انقلاب اسلامی هستیم. اما مکر آنان را شکست خوردهتر از همیشه میبینیم. امروز ملت ما و ملل مظلوم جهان به مراتب تواناتر و مستکبران زیادهخواه جانی به مراتب ناتوانتر هستند. امرز امید به آیندهای روشن قلب ملتهای مظلوم را فرا گرفته است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح افزود: در حالی که شریان یاس و نومیدی و ناکامی بر جسم و جان ظلمت گرفته مستکبران و بدخواهان انقلاب و امام چنگ انداخته است، انقلاب اسلامی در سی و یکمین سالگرد خود،مردم ایران را به نقطهای رسانده است که رتبه علمی آنان در بسیاری از رشتههای کلیدی علمی در ردیف ده کشور اول دنیاست.
وی در ادامه آورد: ایران اسلامی به عنوان مشعل روشناییبخش جهان، قلههای افتخار در فرهنگ، ادب، تمدن و پیشرفت را یکی پس از دیگری فتح میکند. از نظر امنیتی ایران قطعا امروز امنترین کشور دنیاست و این در حالی است که این امنیت فراگیر با سلب آزادیهای اجتماعی و مدنی توام نشده است و امنیت و آزادی واقعی در سایه حضور گسترده و پرنشاط مردم در صحنه اتفاق افتاده و این نظام جمهوری اسلای را در میان اقوام دیگر بیبدیل و درخشان گردانیده است.
فیروزآبادی خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام بعد از بررسیهای فراوان و کمک گرفتن از دستگاههای عریض و طویل اطلاعاتی و سیاسی و رسانهای خود و با استفاده از عناصر به ظاهر ایرانی وابسته و بعضا مزدور، به این نتیجه رسید که میتواند با ورود به فضای انتخاباتی ایران یک چالش اساسی را بر سر راه نظام الهی ایران در آغاز دهه چهارم حیات خود ایجاد کند و با توسعه جنگ نرم از سرعت پیشرفتها در داخل و ابهت بینالملی آن بکاهد. دشمن مستکبر در این صحنه در بالاترین سطح سیاسی به حمایت از آشوبگران برخاست و تصویب بودجهای برای براندای نظام سیاسی ایران را رسما اعلام و به جاسوسی بر ضد نظام ایران اعتراف کرد، در این میان بعضی از افراد قدرتطلب به گمان آنکه با کمک بیگانگان و دشمنان امام و نظام اسلامی میتوانند به مطلوب و خواستههای نامشروع خود نائل آیند. ورود دشمن در فضای داخلی کشور را مغتنم شمردند و به آنها کمک کرده یا از آنها کمک گرفتند و وقیحانه آثار مخرب دخالت بیگانگان را انکار یا ناچیز شمردند. اهانت به حضرت امام خمینی(ره) آن چهره بیبدیل عصر غیبت کبری را نادیده گرفتند و چنین حادثه ناگواری را صحنهسازی خواندند، جسارت به ساحت سید شهیدان اهل بیت(ع) در روز عاشورا و حمله وحشیانه به عزاداران آن بزرگترین مظلوم تاریخ را به روی خود نیاوردند و آن همه جنایت و جسارت را به نام مردم نوشتند و محرکان خونریزی در لباس خونخواهان ظاهر شدند. اما این همه توطئه در هم تنیده به کجا انجامید؟ امروز دشمنان در کدام نقطه ایستادهاند و نظام الهی نقطه ایستاده است؟ دشمنان خارجی و داخلی عدهای از خواص دنیاطلب و در عین حال سادهانگار چه دستاوردی داشتند؟ آیا جز این شد که مردم ایران را هشیارتر کردند و بر امواج مقاومت مردم در برابر دشمنان افزودند؟
مردم ایران در روز 9 دیماه آنچنان به صحنه آمدند که انقلاب اسلامی تا پیش از آن چنین صحنه گسترده و پرشوری را ندیده بود. دهها میلیون ایرانی در سراسر کشور در کنار مراجع معظم، به روحانیت و اساتید، دانشجویان و مسوولان کشور علیه کانونهای خارجی و داخلی فتنه و توطئه به میدان آمدند و ضمن ابراز وفاداری عمیق به آرمانهای انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیزاری خود را از طراحان داخلی و خارجی فتنه با رساترین وجه و پرهیجانترین روش بیان کردند.
فیروزآبادی افزود: دشمنان خارجی و داخلی در طول دوره 7 ماهه فتنه در صدد بودند قانون را دور بزنند؛ چراکه میدانستند هر سیستم سیاسی بر پایه تعدادی قانون بنا شده است و عقب راندن نظام از یک موضع قانونی، به عقب راندن آن از همه قوانین و در نهایت تغییر ماهیت نظام منجر میشود. آنان ابتدا تلاش کردند قانون هر شهروند یک رای را منسوخ کنند و آرا و افکار تودههای عظیم مردم را پیش پای این باند و آن باند سیاسی فزونخواه قربانی نمایند از این رو بیوقفه و در رسواترین شکل بر طبل ابطال انتخابات کوبیدند اما نظام و رهبری هوشیار آن، حاضر به تضییع حقوق قاطبه ملت که همانا رای 85 درصدی بود، نبودند.
وی ادامه داد: این جریان این بار نغمه دور زدن و تضعیف نهادهای حیاتی نظام نظیر ولایت فقیه، شورای نگهبان و نهادهای مسوول تمامیت اراضی و امنیت کشور را ساز کردند و در هر بیانیه و سخنی بر آنها تاختند. به گمان آنان این حملات پیاپی و وارد کردن اتهامات فراوان، نهادهای کلیدی را دچار بحران مشروعیت میکند، از طریق نامشروع خواندن آنان میتوان به خیال باطل آنان به تحول اساسی و بنیادی در نظام و براندازی میراث گرانقدر و مهم دست یافت. مردم در نهم دی ماه با حضو گسترده و فراتر از تصور تحلیلگران به صحنه آمدند و نهاد ولایت فقیه و نهادهای اساسی دیگر نظام را چون " جان گرامی" در میان گرفتند و بار دیگر پای "مشروعیت" ، "مقبولیت" و "کارآمدی" آنها را امضا و خاطره رفراندوم فروردین 58 را تجدید کردند. وقتی مردم و نظام دور زدن قانون را با قاطعیت رد کردند عدهای از همان جریان فتنه به نام "وحدت و حکمیت" تلاش کردند تا جریان شکست خرده خود را بار دیگر بازسازی کرده و به درون نظام رسوخ دهند.
اینها گمان کردهاند مردم به همین آسانی نقش پررنگ جریان فتنه در اجرای توطئه دشمنان مستکبر جهانی علیه نظام مظلوم ایران را فراموش کرده و غبارآلود بودن فضا، مانع فهم درست مردم از حقایق میشود و ماجرای پشت صحنه وحدت طلبی این جریان که فراز از محاکمه فتنهانگیزان است و از انظار نافذ ملت رهبر پوشیده میماند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: میبینیم که مردم ایران زیادهخواه نیستند و فقط خواهان آن هستند کسانی که بیش از 7 ماه هزینههای فراوانی را به مردم و نظام تحمیل کردهاند هزینه عملکردشان را بپردازند؛ چرا که بر این اعتقادند راه توبه کسانی که به مردم ستم کردهاند و به تضعیف نظام در نقطه حساس،کمر بسته بودند فقط اظهار پشیمانی نیست بلکه بنا بر حکم عقل و رای شرع باید این عده برای "جبران" عملکرد زیانبار خود و تمکین به قانون، تن به مجازاتی که شرع و قانون تعیین کرده است، بدهند.
وی ادامه داد: در عین حال آنچه این روزها شاهد آن هستیم گویای آن است که به رغم مرزبندی آشکار تودههای اجتماعی با جریان فتنه، سران داخلی و خارجی این جریان اصرار بر تداوم راهبرد پیچیده توطئه اخیر دارد. سران داخلی فتنه اگرچه با ملاحظه نفرت اقشار مختلف مردم کوشیدند با تغییر گفتمان و عدول از برخی ادعاهای اولیه، حیات سیاسی خود را در داخل حفظ کنند، اما ملاحظات عوامل بیرونی فتنه به ویژه روند مواضع سران قدرتهای استکباری و شیطانی آمریکای جهانخوار و انگلیس و صهیونیزم بدنام در حمایت آشکار و علنی از جریان کودتای نرم، بیانگر شرایطی متفات در عرصه مقابله با نظام اسلامی است. این امر اگرچه ممکن است با سوءاستفاده از نهادها و ابزارهای بینالملی شرایط متفاوتی را در پیش روی نظام ایجاد کند، اما در نقطه مقابل، افشای اهداف کانون فتنه در نزد تودههای مسلمان و تداوم ریزشها در عوامل میدانی این جریان، نویدبخش تثبیت هرچه بیشتر نظام اسلامی و ضعف دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بود؛ چراکه به تعبیر مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی یک حقیقت برخاسته از سنت الهی است و تا هنگامی که متکی بر ایمان، عشق و علاقه مردم است، قدرتهای جهان اگر با یکدیگر نیز متحد شوند نمیتوانند صدمهای به این انقلاب مردم وارد کنند.
وی گفت: و لذا در شرایط کنونی همه جریانها و گرایشهای سیاسی داخل نظام باید خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص کنند و در این میان وظیفه خواص به ویژه خواصی که تاثیرگذاری بر جامعه دارند، پیش از دیگران است و موضعگیری در لفافه دو پهلوی آنان مفید نیست باید مواضع خود را در قبال سخنان و اقدامات دشمن شفاف بیان کنند و پس از این فرصتها را در اختیار دشمنان ضد انقلاب آرمدار که در روز قدس روز مقدس عاشورا ظاهر بشوند برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار ندهند.
فیروزآبادی خاطرنشان کرد: البته مردم در مواجهه با نظام و رهبری جز از در عشق و ارادت وارد نمیشود و انقلاب اسلامی در مواجهه با مردم مظلوم جز جذب راهی نمیشناسند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار 6 بهمن 88 با مردم آمل فرمودند؛ مسوولان در مواجهه با مشکلات مردم "کار، کار، کار" و "تدبیر ، تدبیر" را جاری میکنند و جز این کار ندارند اما حساب گروهی فزونخواه، و قانون ستیز از حساب مردم جداست. انقلاب اسلامی در محیط منطقهای جهانی با نورافشانی مواضع ضداستکباری و عدالتخواهانه تحولات شگرفی را موجب شده است، تحولات انقلابی عراق یک نمونه است. مستکبران متجاوز با اشغال این کشور و وارد کردن صدها هزار نیروی نظامی و امکانات مدرن نظامی درصدد برآمدند ملت ایران را به زنجیر بکشند و برای همیشه بر منابع آنان مسلط گردند اما انقلاب اسلامی، ملت عراق را جرات داد تا حلقههای زنجیر اشغالگران را پیش از آن که به دورشان تنیده شود بشکنند و نظامی مردمی را براساس آرا و مدل مورد نظر خود به وجود آوردند. انقلاب اسلامی در این سالها به مردم لبنان جرات بخشید تا به جنگ تمام عیار و ائتلافی 33 روزه غلبه کند دشمن را به هزیمت وا دارد. انقلاب اسلامی به مردم مظلوم غزه کمک کرد تا ائتلاف پولادین اشغالگران و رژیمهای غربی-عربی همراه با آنان را در هم بشکنند و در جنگی 22 روزه بر آنان فایق آیند. انقلاب اسلامی اینک روح حاکم بر آمریکای لاتین را تشکیل میدهد و دشمن مستکبر را به اعتراف واداشته است که جمهوری اسلامی حیات خلوت ما را تسخیر کرده است.
وی گفت: ایران امروز با رهبری حکیمانه، جانشین صالح با درایت حضرت امام خمینی(ره) و با حضور میلیونها عاشق در صحنههای داخلی و خارجی دفاع از انقلاب اسلامی استواتر از همیشه به آیندهای پر از مجد و عظمت اسلامی میاندیشد.
فیروز آبادی خاطرنشان کرد: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 این ودیعه الهی، ملت مومن، خداجوی، فداکار و با بصیرت سرزمین پهناور ایران اسلامی، سجده شکر بر آستان ربوبی ستایند و با خلق صحنههای حماسی دشمنان خسته را مایوستر سازند و گام در سی و دومین سال برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان بارقهای از انقلاب جهانی حضرت حجت علیه السلام گذراند.
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