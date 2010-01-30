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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۰۶

وجهه ایران در حج وابسته مستقیم به فضای داخل کاروانها است

وجهه ایران در حج وابسته مستقیم به فضای داخل کاروانها است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: وجهه ایران در سفر معنوی حج بستگی کامل به فضای داخل کاروانها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی لیالی عصر شنبه در همایش بزرگ روحانیون کاروانهای زیارتی منطقه استانهای خراسان در مشهد افزود: پربارتر بودن فضای معنوی در این سفر الهی باعث تقویت جایگاه ایران بین کشورهای شرکت کننده خواهد شد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت کشور مقوله زیارت و سفر حج را مانند یک دانشگاه بزرگ بر شمرد و اظهار داشت: روحانیون کاروانهای زیارتی نیز باید نقش اساتید برجسته این دانشگاه را بازی کنند.

لیالی اضافه کرد: پوشش کامل مسائل معنوی و زیارتی مشکلات احتمالی در خدمات این گونه سفرها را کاهش می دهد.

وی معیار یک کاروان خوب را معیار روحانی دانست و متذکر شد: همچنین روحانیون کاروانها باعث تغییر طرز تفکر حجاج نسبت به مقوله زیارت خواهد شد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت کشور به عدم استقبال روحانیون از سفر عتبات عالیات اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده هیچ کاروانی بدون روحانی راهی این سفر نخواهد شد.

کد مطلب 1026628

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