جشنواره فیلم فجر مشهد "به رنگ ارغوان" شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فیلم سینمایی " به رنگ ارغوان" ساخته ابراهیم حاتمی کیا پس از موافقت تهیه کننده این فیلم برای اکران در شهرستانها، فردا یازدهم بهمن ماه در سینما آفریقا و هویزه مشهد اکران می شود.

فیلم سینمایی "به رنگ ارغوان" ساعت 16 و 20 در سینما آفریقا و ساعت 18 در سینما هویزه مشهد به روی پرده نمایش می رود.

همچنین فیلم سینمایی "لطفا مزاحم نشوید" به کارگردانی محسن عبدالوهاب ساعت 18 در سینما آفریقا و ساعت 16 و 20در سینما هویزه مشهد اکران می شود.

گفتنی است جلسه نقد و برسی فیلم سینمایی "طلا و مس" ساخته همایون اسعدیان دوشنبه ساعت 18 با حضور کارگردان این فیلم، منوچهر محمدی تهیه کننده و نگار جواهریان بازیگر "طلا و مس" در سینما هویزه مشهد برگزار می شود.