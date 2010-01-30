  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۴۹

جشنواره فیلم فجر مشهد "به رنگ ارغوان" شد

جشنواره فیلم فجر مشهد "به رنگ ارغوان" شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرانجام پس از رایزنی های فراوان مسئولین برگزاری فیلم فجر مشهد، فیلم سینمایی به رنگ ارغوان دعوت شهرستانیها را پذیرفت و فردا یازدهم بهمن ماه در مشهد اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فیلم سینمایی " به رنگ ارغوان" ساخته ابراهیم حاتمی کیا پس از موافقت تهیه کننده این فیلم برای اکران در شهرستانها، فردا یازدهم بهمن ماه در سینما آفریقا و هویزه مشهد اکران می شود.

فیلم سینمایی "به رنگ ارغوان" ساعت 16 و 20 در سینما آفریقا و ساعت 18 در سینما هویزه مشهد به روی پرده نمایش می رود.

همچنین فیلم سینمایی "لطفا مزاحم نشوید" به کارگردانی محسن عبدالوهاب ساعت 18 در سینما آفریقا و ساعت 16 و 20در سینما هویزه مشهد اکران می شود.

گفتنی است جلسه نقد و برسی فیلم سینمایی "طلا و مس" ساخته همایون اسعدیان دوشنبه ساعت 18 با حضور کارگردان این فیلم، منوچهر محمدی تهیه کننده و نگار جواهریان بازیگر "طلا و مس" در سینما هویزه مشهد برگزار می شود.

 

کد مطلب 1026631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها