بزرگترین کاروانهای زائران پیاده امام رضا (ع) از نیشابور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تمهیدات لازم به جهت حرکت این زائرین، خدمات بین راهی، ایستگاههای صلواتی انجام و اکثر مدیران ایستگاههای صلواتی در حال تجهیز ایستگاهها هستند.

در یکی از ایستگاهها که توسط هئیت قائم آل محمد (ص) بر پا شده علاوه بر نوآوری در ارائه بسته های فرهنگی، غرفه آرائی زیبا و مذهبی که منبعث از عشق به علی ابن موسی الرضا (ع) و علاقمندی به ساحت مقدس ولایت است، کلیه امکانات رفاهی، توزیع کفش، درمان رایگان، سلمانی و نانوایی دایر شده است.

در جاده نیشابور هم ایستگاههای صلواتی در حال دایر شدن است و ایستگاههای ملک آباد و ایزوگام امکانات استراحت شبانه را برای زائرین فراهم کرده اند

گفتنی است سال گذشته در سه روز آخر صفر که همزمان با رحلت رسول مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) است بیش از 85 هزار زائر پیاده از 8 محور منتهی به مشهد وارد این شهر شدند.

