بهره برداری از 1067 پروژه عمرانی و زیربنایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر شنبه در نشست خبری دهه فجر در استانداری افزود: برای بهره برداری این پروژه ها 703 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین پروژه های افتتاحی مربوط به مسکن مهر با 137 مورد بوده و کمترین این پروژه های قابل افتتاح در بخش فرهنگی و کتابخانه ها با شش مورد جای گرفته است.

استاندار مازندران تصریح کرد: پروژه های افتتاحی دهه فجر در بخشهای منابع آب، تولیدی صنعتی، برق، راه، مسکن، گازرسانی، مخابرات، آموزش، بهداشت، عمران شهری، کشاورزی، گلزار شهدا، گردشگری، مسکن محرومین، ورزشی و احداث ساختمان های دولتی و شهرک های صنعتی است.

به گفته طاهایی، بیشترین پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری دهه فجر امسال به ترتیب مربوط به شرکت مخابرات استان، سازمان مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و راه و ترابری بوده است.

وی افزود: شهرستانهای ساری، بابل و آمل بیشترین پروژه های افتتاحی شهرستانی و شهرستان های عباس آباد، محمودآباد و جویبار نیز دارای کمترین پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر امسال هستند.

استاندار مازندران گفت: وزیر صنایع و معادن به عنوان سخنران روز 22 بهمن سال 88 در جمع مردم ساری سخنرانی خواهد کرد.

مازندران دارای 18 شهرستان، 52 شهر، سه هزار و 200 روستا و آبادی است.