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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۵۴

انصاری فرد:

طرح کشاورزی هوشمند در کشور اجرا می شود

رشت - خبر گزاری مهر: سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز طرح آمایش سرزمینی کشاورزی در قالب کشاورزی هوشمند در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد حسین انصاری فر عصر شنبه در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات در رشت، افزود: این طرح که هم اکنون در استانهای سمنان و فارس در حال اجراست اطلاعات باغات، اراضی کشاورزی، انواع کشت و سایر موارد مرتبط با بخش کشاورزی تهیه می شود.

وی همچنین با اعلام اینکه بصورت آنلاین تمامی اطلاعات کشاورزی و دامداری کشور حتی کوچکترین تغییرات به روز ثبت خواهد شد، اظهارداشت: با این طرح می توان الگوی کشت و توسعه مکانیزاسیون و سایر طرحها را بر اساس اطلاعات دقیق و صحیح و به طور کامل به اجرا درآورد.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی شناسایی نقاط مختلف کشور برای کشت رقمهای خاصی از محصولات را از راههای مقابله با واردات بی رویه دانست و افزود: استاندارد سازی سردخانه و انبارها، توسعه طرح کشت، استمرار برای برداشت برخی از محصولات در زمستان، کنترل بازار سیاه میوه، توسعه طرح الگوی کشت که چه محصولی را کجا و چه وقت بکاریم، از دیگر راههای مقابله با وردات بی رویه است.

وی با بیان اینکه باید فاصله بین تولید کنندگان برتر را با تولید کنندگان متوسط کاهش داد، گفت: با کشت به هنگام، آبیاری به موقع، استفاده از بذر مناسب، شخم زدن صحیح و استفاده از روشهای خاک ورزی مناسب می توان به تولید بالای کشاورز کمک کرد.

انصاری فرد یکی دیگر از راههای توسعه کشاورزی را اقتصادی کردن آن دانست و اظهار داشت: کشاورز باید درآمد تضمین شده و براساس فروش سود معقولی داشته باشد.

وی افزود: هر چند قیمت تضمین شده امکان پذیر نیست جزء اینکه محصولات کشاورزی وارد بورس شوند تا فاصله بین تولید تا مصرف کوتاه شود که در این حالت دیگر دلالان و واسطه ها امکان سوء استفاده نخواهند داشت.

انصاری توسعه دسترسی کشاورزان به منابع پولی را یکی دیگر از راههای اقتصادی کردن کشاورزی دانست و گفت: صندوقهای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که 51 درصد سرمایه آن را دولت و 49 درصد سرمایه را کشاورزی تامین می کنند، به زودی راه اندازی می شود.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی افزود: توسعه بیمه های کشاورزی، افزایش بهره وری، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی، تولید نهالها و بذرهای مقاوم به خشکی و شوری، توسعه گلخانه ها و تبدیل اراضی کم بازده شیب دار به باغات دیم از راههای دیگر اقتصادی کردن کشاورزی است.

وی در خصوص تبدیل اراضی کم بازده شیب دار به باغات دیم، گفت:  امسال 50 هزار هکتار از اراضی کم بازده شیب دار به باغات دیم تبدیل می شود که این کار باعث حفظ منابع آب و جلوگیری از فرسایش خاک خواهد شد.

انصاری فر با بیان اینکه بحران آب نداریم و مشکل در مدیریت منابع آب است، یاد آورشد: اگر منابع آبی را مدیریت کنیم به هیچ وجه با کمبود آب دچار نخواهیم شد.

کد مطلب 1026640

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