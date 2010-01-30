طرح کشاورزی هوشمند در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد حسین انصاری فر عصر شنبه در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات در رشت، افزود: این طرح که هم اکنون در استانهای سمنان و فارس در حال اجراست اطلاعات باغات، اراضی کشاورزی، انواع کشت و سایر موارد مرتبط با بخش کشاورزی تهیه می شود.

وی همچنین با اعلام اینکه بصورت آنلاین تمامی اطلاعات کشاورزی و دامداری کشور حتی کوچکترین تغییرات به روز ثبت خواهد شد، اظهارداشت: با این طرح می توان الگوی کشت و توسعه مکانیزاسیون و سایر طرحها را بر اساس اطلاعات دقیق و صحیح و به طور کامل به اجرا درآورد.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی شناسایی نقاط مختلف کشور برای کشت رقمهای خاصی از محصولات را از راههای مقابله با واردات بی رویه دانست و افزود: استاندارد سازی سردخانه و انبارها، توسعه طرح کشت، استمرار برای برداشت برخی از محصولات در زمستان، کنترل بازار سیاه میوه، توسعه طرح الگوی کشت که چه محصولی را کجا و چه وقت بکاریم، از دیگر راههای مقابله با وردات بی رویه است.

وی با بیان اینکه باید فاصله بین تولید کنندگان برتر را با تولید کنندگان متوسط کاهش داد، گفت: با کشت به هنگام، آبیاری به موقع، استفاده از بذر مناسب، شخم زدن صحیح و استفاده از روشهای خاک ورزی مناسب می توان به تولید بالای کشاورز کمک کرد.

انصاری فرد یکی دیگر از راههای توسعه کشاورزی را اقتصادی کردن آن دانست و اظهار داشت: کشاورز باید درآمد تضمین شده و براساس فروش سود معقولی داشته باشد.

وی افزود: هر چند قیمت تضمین شده امکان پذیر نیست جزء اینکه محصولات کشاورزی وارد بورس شوند تا فاصله بین تولید تا مصرف کوتاه شود که در این حالت دیگر دلالان و واسطه ها امکان سوء استفاده نخواهند داشت.

انصاری توسعه دسترسی کشاورزان به منابع پولی را یکی دیگر از راههای اقتصادی کردن کشاورزی دانست و گفت: صندوقهای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که 51 درصد سرمایه آن را دولت و 49 درصد سرمایه را کشاورزی تامین می کنند، به زودی راه اندازی می شود.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی افزود: توسعه بیمه های کشاورزی، افزایش بهره وری، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی، تولید نهالها و بذرهای مقاوم به خشکی و شوری، توسعه گلخانه ها و تبدیل اراضی کم بازده شیب دار به باغات دیم از راههای دیگر اقتصادی کردن کشاورزی است.

وی در خصوص تبدیل اراضی کم بازده شیب دار به باغات دیم، گفت: امسال 50 هزار هکتار از اراضی کم بازده شیب دار به باغات دیم تبدیل می شود که این کار باعث حفظ منابع آب و جلوگیری از فرسایش خاک خواهد شد.

انصاری فر با بیان اینکه بحران آب نداریم و مشکل در مدیریت منابع آب است، یاد آورشد: اگر منابع آبی را مدیریت کنیم به هیچ وجه با کمبود آب دچار نخواهیم شد.