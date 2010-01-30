کشف چهار تن مواد مخدر و هلاکت دو شرور در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار غلامعلی نکوئی عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان سراوان روز گذشته طی یک عملیات مقتدرانه موفق شدند یک کاروان حمل مواد مخدر را در حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی و علاوه بر کشف بیش از چهار تن انواع مواد مخدر 2 نفر از قاچاقچیان مسلح و سوداگران مرگ را به هلاکت برسانند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: به دنبال کسب خبری مبنی بر ورود مقادیر زیادی مواد افیونی از آنسوی مرز به داخل کشور با اعزام تیمهائی از مأموران انتظامی شهرستان سراوان کار شناسایی و اطلاعاتی خود را آغاز کردند.

وی اضافه کرد: پس از چند روز کار اطلاعاتی و کنترل محورهای ورودی محل تردد قاچاقچیان شناسائی و روز گذشته با این کاروان مواد مخدر درگیر و آنان را زمینگیر کردند.

نکوئی اعلام کرد: مأموران نیروی انتظامی در این عملیات علاوه بر کشف چهار تن و 134 کیلو و 800 گرم انواع مواد مخدر ( چهار و 100 کیلوگرم تریاک، 30 کیلوگرم هروئین و مقادیری کریستال و حشیش )، دو دستگاه خودرو به همراه مقادیری سلاح و مهمات جنگی و سه دستگاه موبایل ماهوار ه ای از قاچاقچیان کشف و دو نفر از سوداگران مرگ را نیز به هلاکت رساندند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان همچنین گفت: مأموران انتظامی استان بدنبال مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مسلح و ایادی استکبار که قصد تباهی و ضربه زدن به جوانان و آینده سازان کشور را دارند، اقدامات انتظامی و عملیاتی خود را با استفاده از مشارکتهای مردمی در سطح استان گسترش داده است.

سردار غلامعلی نکوئی با تقدیر و تشکر از تعامل و همکاری خوب مردم استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی هوشیارانه و با تمام قوا با هرگونه تحرکات اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر قاطعانه برخورد خواهند کرد و مردم می توانند از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 هرگونه اخبار و اطلاعات خود با پلیس در میان بگذارند.