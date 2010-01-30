بسترسازی برای توسعه شبکه های استانی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم بعد از ظهر شنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی رسانه ملی توجه به توسعه شبکه های استانی در سراسر کشور است که خوشبختانه در راستای اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته زیرساختهای لازم برای این مهم در کشور مهیا شده است.

وی افزود: شبکه های استانی در راستای توجه هر چه بیشتر به پتانسیلهای محلی و همچنین تقویت خرده فرهنگها راه اندازی و باید با استفاده از هیمن پتانسیلها و توانمندی ها زمینه را برای استفاده حداکثری از توان و تجربه هنرمندان و همچنین فرهیختگان استانها در قالب این رسانه های محلی فراهم کرد.

معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های محلی هدفی است که در دستور کار قرار گرفته و باید در آینده نیز به آن توجه شود که به عنوان مثال در استان کردستان باید به مقوله زبان کردی و همچنین لباس محلی مردم به عنوان دو مشخصه و نمونه بارز از ظرفیت های استان اهمیت داده و نسبت به تهیه و تولید برنامه های در این خصوص اقدام کرد.

وی گفت: موسیقی کردی به دلیل غنای بسیار زیادی که دارد و همچنین با توجه به نوع سازهای که در آن استفاده می شود بسیار ارزشمند و دارای جایگاهی والاست که شبکه استانی کردستان باید با پخش برنامه های مختلف در راستای حفظ و همچنین ترویج این نوع موسیقی در کشور تلاش کند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به شاخصه های ویژه لباس کردی و محلی کردستان افزود: در طول سالهای اخیر لباس محلی کردستان در جشنواره مختلف و به دلیل تنوع در رنگ و طرح به عنوانهای قابل توجهی دست یافته و شبکه محلی ما در کردستان باید این شاخصه ها را مورد توجه قرار داده و بیش از گذشته به آنها توجه نماید.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مولفه های اصلی شبکه های استانی در کشور ما همراهی و همگامی با مردم و بیان مشکلات آنها به مسئولان و متولیان امر است که خوشبختانه در حال حاضر این مهم انجام ولی باید در جنبه های مختلف این نوع رویکرد را تقویت کرد چرا که فلسفه اصلی راه اندازی شبکه های محلی بیان دستاوردها و همچنین وضعیت موجود در استانهای مختلف کشور است.

معاون مجلس و امور استانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: رسانه ملی باید به عنوان چشم بینا و گوش شنوایی مردم عمل کرده و دغدغه ها و مشکلات آنها را به گوش مسئولان برساند که وظیفه شبکه های استانی در این امر بسیار مهمتر است.

وی افزایش تعامل و همکاری مسئولان را با شبکه های استانی و رسانه ملی امری لازم برای اطلاع رسانی و خبر رسانی بهتر به مردم دانست و بر رعایت این چهار چوب تاکید کرد.

حجت الاسلام موسوی مقدم رعایت این سه اصل مهم را در توسعه و ارتقاء وضعیت شبکه های استانی در کشور بسیار مهم دانست و عنوان کرد: همه باید در راستای اعتلای نظام اسلامی تلاش و کوشش نمائیم که رسانه ملی نیز به سهم خود در این عرصه همراه مردم و سایر مسئولان کشور خواهد بود.

در ادامه این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان استانی از جمله استاندار کردستان و مدیران ادارات و سازمانهای دولتی برگزار گردید، از خدمات محمد حسین ترکمن مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان تجلیل و رضا علی نژاد به جای وی به عنوان رئیس جدید صدا و سیمای مرکز کردستان معرفی گردید.