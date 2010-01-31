تاریخ و منابع آزمون اعطای گواهی استخدامی روحانیون اعلام شد

حجت الاسلام مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، آزمون سطح یک فقه شامل ابواب صلاه، صوم، حج، متاجر و نکاح از کتاب شرح لمعه، اصول فقه از مباحث اوامر و نواهی و استصحاب اصول مرحوم مظفر تفسیر نمونه جلد یک و بدایه المعارف مباحث امامت و معاد 13 اسفند ماه برگزار می شود.

وی افزود: آزمون سطح دو نیز شامل فقه مکاسب محرمه و بیع مباحث شروط المتعاقدین و شروط العوضین، اصول فقه از استصحاب فرائد الاصول و مبحث اوامر کفایه الاصول، تفسیر المیزان جلد اول و مراحل اول، دوم، سوم و چهارم از نهایه الحکمه نیز 14 اسفند برگزار می شود.

مشایخی اضافه کرد: کارت ورود به جلسه آزمون از سوم اسفند در واحد مدارج علمی معاونت آموزشی حوزه توزیع می شود. آزمون نیز در مسجد حضرت خدیجه واقع در میدان معلم، ابتدای بلوار سمیه برگزار خواهد شد.