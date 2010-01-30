پیشنهاد مبادله سوخت هسته ای با ایران به قوت خود باقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه برنامه مبادله اورانیوم غنی شده با ایران هنوز منتفی نشده اعلام کرد این موضوع همچنان در دستور کار دولت "باراک اوباما" قرار دارد.

" پی جی کرولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان این مطلب تاکید کرد که از نظر دولت آمریکا مذاکره با ایران در مورد این پیشنهاد هنوز به پایان نرسیده است. وی در عین حال از وجود نگرانیهایی در مورد برنامه هسته ای ایران برای طرف غربی خبر داد.

این مقام آمریکایی همچنین گزارشهایی را که از مذاکرات محرمانه آمریکا با طرفهای اروپایی برای افزایش فشار به ایران در این مورد حکایت دارد، تکذیب کرد. با این حال به گفته وی امکان انجام این کار از سوی واشنگتن در صورت لزوم وجود خواهد داشت.

کرولی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کشورهای عضو گروه موسوم به 1+5 بر مذاکره برای دستیابی به نتیجه در مورد اختلافات موجود بر سر برنامه هسته ای ایران پایبند هستند، از تهران خواست که پیشنهاد ارائه شده را بپذیرد.

این در حالی است که ایران پیش از این پاسخ صریح خود را به پیشنهاد خروج سوخت هسته ای از این کشور پاسخ داده که بر اساس آن تبادل سوخت باید در داخل ایران صورت گیرد به طوری که ابتدا اورانیوم با غنای 20 درصد به تهران تحویل شود و بعد بخشی از اورانیوم داخل ایران به خارج ارسال شود.