بیداری و تحلیل شرایط سیاسی مردم از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام احمد رضائیان عصر شنبه در آستانه فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در اراک افزود: امروز مردم با افزایش آگاهیها و بینش سیاسی خود فرق بین حق و باطل را از یکدیگر شناخته اند و در این راستا با حضور انقلابی خود در صحنه از ولایت فقیه و رهبری انقلاب اسلامی بیش از گذشته حمایت و پشتیبانی می کنند که حماسه 9 دی نمونه بارز این هوشیاری و آگاهی است.

وی اضافه کرد: برای افزایش شناخت مردم و تمایز قائل شدن آنان میان حق و حقیقت از باطل باید زمینه های روشنگری در جامعه افزایش یابد که برای تحقق آن باید از قول دادنهای بی مورد جلوگیری کرده و در راستای حفظ ولایت فقیه و نظام اسلامی کوشید.

رضائیان با اشاره به اینکه اصل ولایت فقیه در جامعه اصل پذیرفته شده از سوی مردم است و دشمن نیز این موضوع را درک کرده است خاطرنشان کرد: تا زمانی که ولایت فقیه در کشور وجود دارد و بر مردم حکومت می کند مردم نیز تابع آن بوده و از دستورات ولی فقیه پیروی می کنند که این موضوع کشور را در مقابل همه پلیدی ها و دسیسه ها ایمن کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی به رویدادهای اخیر در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در این رویداها به خوبی مشخص شد که هیچ چیز به غیر از ولی فقیه نمی تواند کشور را به سمت امنیت و توسعه رهنمون کند که به خوبی و در راهپیماییهای صورت گرفته مردم در حمایت از ولایت فقیه این موضوع نشان داده شده و خیالپردازیهای صورت گرفته از سوی دشمن خط بطلان کشیده شد.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه ریشه در فرهنگ عاشورا دارد، گفت: ولایت فقیه از برکات شیعه و نظام اسلامی است و به این جهت سازمان تبلیغات اسلامی نیز به نوبه خود وظیفه دارد در راستای تبیین ابعاد مختلف ولایت فقیه و روشنگری در مورد لزوم این هدیه الهی به مردم اقدام کند.

رضائیان به فرا رسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: با گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی مردم همچنان در مسیر آرمانها و ارزشهای انقلابی خود هستند که می طلبد برای معرفی این آرمانها و ارزشها به نسل جوان با پرهیز از انجام فعالیتها و شعارهای تکراری به گونه ای عمل شود که زمینه برای جذب بیشتر این اقشار به برنامه های گرامیداشت این دهه فراهم شود.

وی بر ضرورت تغییر در ارائه برنامه ها و روشنگریها در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: در گذشته دشمنیها به صورت عیان در جامعه دیده نمی شد ولی اینک شاهد آن هستیم که دشمن به خوبی خود را نشان داده است و علنا با دستاوردهای انقلاب اسلامی به ستیز پرداخته است که می طلبد در زمینه مقابلعه با آن رویکردهای جدیدی از سوی مسئولان تدوین و اجرایی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به برنامه ریزیهای این سازمان برای گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی بیان داشت: در این ایام 790 برنامه مختلف فرهنگی، هنری و دینی در مناطق مختلف شهری و روستایی استان مرکزی برگزار خواهد شد.

رضائیان افزود: این برنامه ها شامل اعزام مبلغ به مناطق شهری و روستایی استان، برگزاری مراسمهای ویژه دهه فجر در مساجد استان، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، برگزاری گفتمانهای دینی در مدارس به صورت کارگاهی با موضوع انقلاب اسلامی و نیز برگزاری گردهمایی و همایش های دینی و گردهمایی ائمه و روحانیون در سطح استان است.

وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره قرآنی کودک، افتتاح 12خانه عالم روستایی، برگزاری نمایشگاه های دینی با محوریت موضوعات انقلابی، قدردانی از مبلغین دینی و خادمان قرآن کریم، توزیع کتب شبستان و اندیشه ویژه مبلغان در ماه صفر و اربعین شهادت حسینی، اعزام سخنرانان زن و مرد به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، حرکت نمادین هیئتهای مذهبی عزادار، برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی و برگزاری چند یادواره و همایش از دیگر برنامه های این سازمان است.

به گفته وی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، دیدار با خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان، دیدار با ابراز و مسئولان هیئتهای مذهبی و دوتن از مراجع تقلید قم، برگزاری گردهمایی تشکلهای بانوان و فرهیختگان و نیز برگزاری مرحله سوم طرح ساماندهی بانوان مبلغه از مهمترین فعالیتهایی است که در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در استان مرکزی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی به انجام خواهد رسید.