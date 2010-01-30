بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه بزرگ کتاب استان

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران را در این بازدید ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، رستمعلی مدیر روابط عمومی استانداری و تعدادی از مدیران ستادی ارشاد و استانداری همراهی کردند.

استاندار مازندران، فعالیت ناشران را از نزدیک بازدید و به شنیدن مشکلات غرفه های شرکت کننده فعال در نمایشگاه کتاب مازندران پرداخت.

طاهایی با اشاره به اینکه کتاب غذای روح بشر است سرانه مطالعه مازندرانیها را نسبت به استاندارد کشوری مناسب دانست.

وی با بیان اینکه رویکرد سفر سوم دولت به استانها با هدف تعالی و تقویت فرهنگ و هنر است، افزود: دستگاه های فرهنگی استان، نیازها و خواسته های اساسی خود در حوزه فرهنگ را به دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر سوم دولت ارسال کنند.

استاندار مازندران سطح کمی و کیفی نمایشگاه کتاب مازندران را مفید ارزیابی کرد و افزود: وجود ناشران فعال از سراسر کشور سبب تولید و ارائه تازه های نشر ناشران مختلف استان های کشور به یکدیگر خواهد شد.

دومین نمایشگاه کتاب مازندران و ششمین نمایشگاه کتاب کشور تا چهاردهم بهمن ماه آماده بازدید از علاقه مندان خواهد بود.