محمد زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: نشست بررسی وضعیت مهدوی کیا بعدازظهر امروز(شنبه) در فدراسیون فوتبال برگزار شد که طی آن عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر به مسئولان باشگاه استیل آذین اعلام کرد مهدوی‌کیا پس از صدور ITC و رویت آن در فدراسیون فوتبال مشکلی برای حضور در ترکیب استیل آذین ندارد.

وی ادامه داد: بسیار خوشحالیم که مشکل مهدی حل شد و وی می تواند در مسابقات لیگ برتر برای ما به میدان برود. البته حضور وی در دیدار هفته جاری استیل آذین برابر فولاد بستگی به نظر حمید استیلی دارد.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین در پایان گفت: کیا بازیکنی بسیار بزرگ و تاثیرگذار بوده و هست و مجموعه استیل آذین حضورش در ترکیب تیم فوتبال را به فال نیک گرفته و امیدواریم با حضور این بازیکن و داشتن نفرات مطرح دیگر بتوانیم سهمیه حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را بدست آوریم.

پیش از این عباس ترابیان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود براساس قوانین فیفا مهدوی کیا نمی تواند برای استیل آذین در لیگ برتر بازی کند.