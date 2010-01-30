تاکید لاریجانی بر نقش موثر روابط دو کشور ایران و اندونزی در جهان اسلام

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در کنفرانس بین المجالس در شهر کامپالا بسر می برد در حاشیه این اجلاس با رئیس مجلس اندونزی ملاقات کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار که در محل اقامت وی انجام شد بر اهمیت روابط دو جانبه ایران و اندونزی تاکید کرد.

لاریجانی در این دیدار اظهار داشت : کشور اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی به لحاظ جمعیت آن، ظرفیت های گسترده فراوانی دارد. وی گفت: بی تردید گسترش روابط دو کشور می تواند در سطح جهان اسلامی بسیار موثر باشد.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: پارلمانهای دو کشور تاکنون روابط بسیار نزدیکی داشته اند و در سطح تئوریک های بین المجالس آسیایی در بحران غزه و حمله نظامی سبوعانه رژیم صهیونیستی نقش موثری ایفا کرده اند.

لاک سونو رئیس مجلس اندونزی نیز ضمن ستایش نقش موثر ایران در مسائل مربوط به جهان اسلام افزود: اینجانب نیزدر دوره حضورم و ریاستم بر پارلمان اندونزی خواستار گسترش روابط دو کشور هستم و امیدوارم پارلمانهای دو کشور همانند گذشته دارای روابط و رایزنی نزدیک باشند.