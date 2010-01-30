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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

تماس مدیرعامل استقلال با حجازی/ همراهی در سفر به عربستان منتفی شد

تماس مدیرعامل استقلال با حجازی/ همراهی در سفر به عربستان منتفی شد

مدیرعامل باشگاه استقلال در تماسی تلفنی جویای آخرین وضعیت جسمانی ناصر حجازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تماس تلفنی حجازی با ابراز خرسندی از نتایج اخیر استقلال از حمایت مدیرعامل باشگاه استقلال از کادرفنی قدردانی مجدد کرد و مواردی که مدنظر خود بود به آشتیانی توصیه کرد.

وی همچنین با تشکر از دعوت باشگاه استقلال برای حضور وی در سفر به عربستان و همراهی استقلال تاکید کرد: پزشکان فعلاً با سفر وی موافق نیستند. حجازی گفت زیارت خانه خدا آرزوی هر مسلمانی است و من نیز مشتاقم که فرصت سفر به مکه مکرمه و مدینه را به دست آورم اما شرایط جسمانی‌ام چنین اجازه‌ای به من نمی‌دهد.

آشتیانی نیز اظهار امیدواری کرد ناصرحجازی هرچه زودتر سلامتی کامل خود را به دست آورد و در کنار مجموعه استقلال باشد.

کد مطلب 1026654

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