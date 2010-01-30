به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز(شنبه) صورت گرفت و مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال نیز حضور داشت، علی کفاشیان با اشاره به اینکه باشگاه پرسپولیس باشگاه بزرگی در آسیا است، گفت: باید به سمت استاندارد سازی باشگاه‌های مطرح و پرطرفدار براساس متدهای روز دنیا برویم که این در گرو تعریف تیم های پایه و داشتن ورزشگاه اختصاصی است.

کفاشیان ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک این استاندار سازی انجام شود و با توجه به پرطرفدار بودن باشگاه پرسپولیس، به صورت هدفمند از باشگاه‌های حرفه ای دنیا در اداره امور باشگاه الگوبرداری شود.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان افزود: با توجه به اینکه خدمات باشگاه‌های پرطرفدار مثل استقلال و پرسپولیس زیاد است و همچنین با توجه به دغدغه ریاست محترم جمهور و ریاست محترم سازمان تربیت بدنی باید وضعیت منابع اقتصادی قانونی این دو باشگاه مشخص شود. فدراسیون فوتبال در این زمینه مطالعات مهمی را انجام داده است و درآمد باشگاه‌ها باید توسط خودشان به دست بیاید تا در بخش اقتصادی مستقل شوند و در راستای خصوصی سازی باشگاه‌های کشور اقدامات مناسب انجام شود.

کفاشیان ادامه داد: زمانی که باشگاه پرسپولیس در نظرسنجی با بیش از پنجاه درصد رای به عنوان پرطرفدارترین تیم مطرح می گردد باید به آن توجه کنیم.

مهدی محمدنبی ، حبیب کاشانی و علی کفاشیان در باشگاه پرسپولیس

وی تصریح کرد: باید دست به دست هم بدهیم و با کمک باشگاه‌ها حق فوتبال را بگیریم. در حال حاضر 18 تیم ملی داریم ما نیز مانند شما تیم داری می کنیم که این غلط است و باید فدراسیون و باشگاهها به گونه ای باشند که از تیم داری خارج شده و به سوی انجام فعالیت های مدیریتی پیش بروند و بتوانند تمام فکر و ذکر خود را معطوف به پیشرفت فوتبال در زمینه های مختلف کنند.

در این جلسه همچنین حبیب کاشانی درخصوص ایجاد ساختار مناسب در باشگاه‌ها، گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که دیگر دغدغه مسائل مالی و فنی باشگاه‌ها مانع از انجام فعالیت های مدیریتی مهم نشود و تمام تلاش ما در فوتبال باید به سوی جلب رضایت مردم فوتبال دوست کشورمان باشد.

در پایان جلسه محمدنبی با اشاره به عملکرد مالی باشگاه‌ها که بعضا دارای تراز منفی هستند و قاعدتا برای عبور از دوره انتقالی موجود و نیز خصوصی سازی باشگاه‌ها نیازمند رسیدن به تراز مثبت و اجرایی شدن ماده 69 اساسنامه فدراسیون فوتبال هستیم. همچنین درآمدزایی مستمر از پتانسیل های موجود در ورزش فوتبال، که مشروط به تهیه و تصویب طرح ها و لوایح قانونی از سوی مجلس و دولت است از نیازهای ضروری این بخش محسوب می شود.