دفاع کرزای از نظامیان آلمانی / خشم مردم افغان از کشتار 4 سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر، "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان عملکرد نظامیان آلمانی در افغانستان را مورد تمجید قرار داده و گفت: آنها کار خود را خوب انجام داده اند.

وی در مصاحبه با هفته نامه آلمانی اشپیگل حوادث پیش آمده در ارتباط با نظامیان آلمانی در افغانستان را در روابط کابل و برلین بی تاثیر دانست. این در حالی است که نقش نظامیان آلمانی در کشتار غیرنظامیان افغان در حادثه بمباران دو تانکر سوخت در4 سپتامبر سال گذشته موجی از انتقادها را متوجه دولت آلمان کرده است.

کرزای بدون توجه به انتقادهای فراوان افغانها از عملکرد نظامیان آلمانی در این کشور مدعی شد که هیچ کشوری به اندازه آلمان در حفاظت از مردم افغانستان جدی نبوده است.

رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگری از این مصاحبه پشتیبانی کشورهای غربی از دولت خود را در کنفرانس بین المللی این کشور در لندن، ستود. وی همچنین با اشاره به بحثهای مطرح شده در مورد مذاکره با گروههای طالبان در افغانستان این مسئله را برای بازگرداندن صلح به کشور بسیار مهم دانست.

کرزای خاطرنشان کرد که غرب به این نتیجه رسیده است که انجام عملیات نظامی در روستاها و مناطق قبیله ای افغانستان برای مبارزه با تروریسم کافی نیست و برای این کار باید پایگاههای آموزش نیرو و عوامل حمایت کننده مالی این گروهها نیز مورد توجه قرار گیرد.

خاطرنشان می شود که "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان یک روز پیش از آغاز کنفرانس بین المللی افغانستان، طی دیدار با کرزای در برلین تاکید کرد که دولتش هیچ برنامه ای برای خروج نیروهای خود از افغانستان ندارد.