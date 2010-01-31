اقبالی مدرس کلاس A آسیا در بنگلادش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقبالی مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا و مربی پیشین تیم‌های فوتبال صبا و استقلال، برای تدریس کلاس A آسیا راهی بنگلادش می شود.

این کلاس که در آن به غیر از مربیان بنگلادشی، تعدادی از مربیان کشورهای آسیایی حضور دارند، از روز دهم فوریه(21 بهمن ماه) در شهر داکار آغاز خواهد شد.

در حال حاضر مسعود اقبالی مدرس کلاس مربیگری A آسیا که در تهران برگزار می شود، است که پس از بازگشت مرتضی محصص مدرس اصلی، اقبالی به عنوان مدرس دوم در این کلاس مربیگری حضور داشته و در اواسط آن راهی بنگلادش می شود.