تعالی انسان در تولید آثار هنری از اولویتهای حوزه هنری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سعید فلاح کشن بعدازظهر شنبه در نشستی با هنرمندان و دست‌اندرکاران تئاتر استان یزد اظهار داشت: حوزه هنری توجه به اصول اعتقادی و مبانی دینی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا حوزه هنری آمادگی دارد در زمینه توسعه اصول اعتقادی و معنوی به هنرمندان و علاقمندان به تئاتر دینی در سراسر کشور کمک کند.

جشنواره ‌های تئاتر استانی، تقویت ظرفیت ‌های بومی را دنبال می کند

رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور در بخش دیگری از سخنان بیان داشت: جشنواره‌ های تئاتر منطقه ‌ای و استانی در راستای تقویت ظرفیتهای بومی و تولید آثار فاخر دینی و آیینی برگزار می ‌شود.

کشن ‌فلاح با اشاره به امکانات و تجهیزات محدود در عرصه تئاتر استانها اظهار داشت: هر چند هنرمندان در استانها با مشکلات و کمبود منابع مالی روبرو هستند اما در بیشتر موارد، کارهای محکم، قوی و ارزشی تولید می‌ کنند که این امر نشانگر علاقه آنان به وظیفه اعتقادی آنهاست.

جشنواره تئاتر ماه با هدف ارائه الگوهای اعتقادی - دینی برگزار می‌ شود

کشن‌ فلاح با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر ماه ادامه داد: این جشنواره با هدف جمع ‌آوری و ارائه الگوهای اعتقادی، دینی و فطری همچنین شناسایی، آموزش و حمایت از هنرمندان استان‌ها برگزار می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره فرصت نمایش آثار هنرمندان شهرستان‌ها فراهم می ‌شود.

این مسئول با اشاره به حضور استادان و چهره‌های شاخص هنری در امر آموزش هنر به ویژه تئاتر در مراکز استانی، اظهار امیدواری کرد: به زودی با فراهم شدن امکانات و تجهیزات فنی مورد نیاز از طریق ویدئو کنفرانس با هنرمندان استان‌ها ارتباط مستقیم برقرار شود.

کشن ‌فلاح در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به هنرمندان عنوان کرد: اکنون وظیفه همه ما بیان حقیقت وجودی و فطری انسان در قالب هنر با اتکا به دین و پیمودن راه ولایت است.

حرکت دشمن در مسیر تولید فیلمهای مخرب، مسئولیت هنرمندان متعهد را سنگین‌ تر کرده است

رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری خاطرنشان کرد: دشمن سعی دارد با تولید فیلم‌های مخرب و بی‌ اساس ذهن جوانان ما را از مسیر تعالیم روحی دین منحرف سازد که این جریان وظیفه هنرمندان را سنگین ‌تر می‌کند و آنها باید با ترویج ارزش‌های دینی و معنوی در آثار خود، حقیقت وجودی انسان که همان فطرت و تمایلات معنوی است را تبیین کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این نشست خواستار همکاری بیشتر بین نهادهای فرهنگی از جمله حوزه هنری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و اظهار داشت: این دو نهاد تعامل و همکاری بسیار خوبی با هم دارند و هنرمندان استان می ‌توانند از ظرفیت‌های این دو نهاد استفاده کنند.

عالیشوندی افزود: توجه به آموزش و پژوهش و تقویت آن در اولویت برنامه‌ های انجمن نمایش استان در سال آینده قرار دارد.