تیم دانشگاه آزاد تهران به صدر جدول لیگ واترپلو بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ولاترپلو دانشگاه آزاد و هیات شنای خوزستان عصر امروز شنبه در دیدار معوقه از هفته اول دور برگشت رقابتهای لیگ برتر واترپلو در استخر ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که تیم دانشگاه آزاد با برتری پرگل 22 بر 11 مقابل میهمان خود هیات شنای خوزستان به صدر جدول رقابتهای لیگ برتر واترپلو صعود کرد.



به این ترتیب در پایان هفته سیزدهم لیگ برتر واترپلو تیم دانشگاه آزاد با 24 امتیاز درصدر قرارگرفت و تیم های فولاد ماهان سپاهان و نفت امیدیه با 22 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به یکدیگر در رده های دوم وسوم جدول قرار گرفتند.



هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر واترپلو روز پنجشنبه 15 بهمن ماه جاری پیگیری می شود.