شیرینی شهرآورد به برد و باختش است/ طرفداران جنبه شکست داشته باشند

محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد شهرآورد 68 تهران گفت: چند سالی است به خاطر سختگیری‌های مسئولان، شهرآورد حالت مصنوعی به خود گرفته است. البته مسئولان نمی گویند این بازی باید مساوی شود اما در نظر گرفتن جریمه‌ها که باعث کاهش برخوردهای فیزیکی در این بازی شده، زمینه ساز تساوی در دیدارهای گذشته بوده است.

وی در این مورد اضافه کرد: متاسفانه در چند دیدار گذشته هیچ تیمی برای پیروزی تلاش خاصی انجام نمی داد. همچنین هر تیمی گل می زد، به دفاع می رفت و به فکر به ثمر رساندن گل دوم نبود و به همین دلیل با حملات حریف دروازه اش باز می شد.

مربی پیشین تیم استقلال با بیان اینکه امیدوار است شهرآورد شصت و هشتم با پیروز شدن یک تیم بازی زیبایی شود، افزود: باید طرفداران دو تیم را متقاعد کرد یک روی فوتبال برد و روی دیگر آن شکست است، آنها باید جنبه شکست داشته باشند و درصورت باخت تیم‌شان مشکل ساز نشوند. باید فرهنگ برد و باخت را در بین آنها بوجود آورد زیرا تمام لذت و شیرینی شهرآورد به آن است که این بازی برنده داشته باشد.

وی با بیان اینکه نمی توان برنده این دیدار را پیش بینی کرد، ادامه داد: دو تیم در این با توجه به اینکه در جدول از شرایط یکسانی برخوردار هستند، به پیروزی در این نیاز دارند. قطعا همانند گذشته بازیکنان باتجربه می توانند نقش مهمی در موفقیت یک تیم در این بازی مهم ایفا کنند.

فکری در پایان با بیان اینکه دوست دارد استقلال در این دیدار پیروز شود، در پایان گفت: حضور دایی در تیم پرسپولیس انگیزه بازیکنان پرسپولیس را بالا برده است و می تواند به وضعیت پرسپولیس سر و سامان دهد. البته استقلال هم در شرایط خوبی قرار دارد و می تواند با روند خوبی که در پیش گرفته است، در این دیدار پیروز شود.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ساعت 14:30 دقیقه روز چهارشنبه - 14 بهمن ماه - در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.