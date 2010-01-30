موضوع "دموکراسی توی روز روشن" برای من اعتقادی بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فیلم "دموکراسی توی روز روشن" عصر امروز شنبه بعد از نمایش این فیلم با حضور حجت الاسلام زم، علی عطشانی، اصغر پورهاجریان، شاهین یارمحمدی، محمدرضا منصوری، محمود خرسند و علی اعلایی در برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علی عطشانی، کارگردان و فیلمنامه نویس فیلم گفت: به خاطر نقصهای احتمالی که فیلم دارد از همه شما عذرخواهی می کنم و با نقدهای شما امیدوارم که فیلم بهتر شود.

وی درباره نقش نیما شاهرخ شاهی در فیلم عنوان کرد: او نیز مانند باقی افراد زنجیره ای در فیلم بود. آندره بخشی از شخصیت ستوده است. این به دید من و تهیه کننده کار بر می گردد و فکر می کنم در حد یک دیالوگ کافی بود.

عطشانی همچنین درباره ایده این فیلم که شباهتهایی با ماتریس دارد افزود: من موضوع این فیلم را از هیچ اثر دیگری تقلید نکرده ام و به این موضوع پایبند هستم.

حجت الاسلام زم درباره دستمزد 90 میلیونی محمدرضا گلزار بیان کرد: این دستمزد محرمانه نبوده است زیرا ما از بودجه دولتی و یا بیت المال هزینه ای نکرده ایم که حالا بخواهند عده ای خرده بگیرند. من شخصا و به تنهایی تهیه کنندگی و سرمایه گذاری فیلم را برعهده داشتم . درست است آقای گلزار 90 میلیون ناقابل دریافت کرده است.

عطشانی درباره حضور ستاره ها در فیلم دموکراسی توی روز روشن گفت: قطعا هر کسی که می خواهد فیلم اول خود را کار کند علاقه دارد از حضور ستاره ها استفاده کند. در ابتدا قرار نبود این تعداد ستاره در فیلم باشد. خوشبختانه با حمایتهای تهیه کننده این دوستان در فیلم ما بازی کرده اند. البته نمی توانم به بگویم که به فروش فیلم فکر نکرده ام ولی برایم مهم بود که فیلم خوبی بسازم و فکر می کنم چیدمان بازیگران درست است.

زم در ادامه افزود: یک فیلم سینمایی را هر طوری می شود ساخت. وقتی در ابتدا سناریو را دیدم که البته با این فیلم فعلی تفاوتهای زیادی دارد شخصیت اصلی و قصه خطی داستان من را درگیر خود کرد و احساس کردم موضوع فیلم می تواند ناگفته هایی را بیان کند به همین دلیل بازنویسی آن را آغاز کردم.

وی گفت: من بعد از فیلمبرداری و حتی زمان مونتاژ از یک کلمه نیز نگذشتم. موضوع فیلم برای من اعتقادی بود و خودم از این فیلم تاثیر می پذیرم به همین دلیل فکر کردم حالا که موضوع فیلم عمیق شده است طبیعتا باید یک عامل تاثیرگذار در آن نقش آفرینی کند. تلاش کردیم هنرمندانی را برای بازی انتخاب کنیم که با مخاطب ارتباط خوبی دارند.

این تهیه کننده سینما درباره حضور گلزار ادامه داد: مسئله مرگ در جامعه ما متاسفانه منفور است و همه از آن فرار می کنند. این موضوع ناشی از ابهامی است که انسان نسبت به سرانجام خود دارد در صورتی که مرگ نردبانی برای کمال انسان است. می خواستم در این فیلم مرگ را زیبا نشان دهم و به همین دلیل دنبال چهره ای بودم که پذیرش این زیبایی را دارد. وقتی دیدم نسل جدید به حضور گلزار در فیلمها علاقه دارند در نتیجه تصمیم گرفتم مرگ منفور را با پیشینه زیبایی وی به تصویر بکشم.

در ادامه مرتضی غفوری مدیر فیلمبرداری فیلم گفت: در این فیلم از دوربین SI2K استفاده کردیم که در ابتدای کار بسیار ما را اذیت کرد ولی وقتی نتیجه را دیدیم خوشحالم شدیم که به هدفمان رسیده ایم. این دوربین در تصحیح رنگ کمک بسیاری به ما کرد. حتی برای صحنه هایی که دوربین روی دست قرار داشت توانستیم موفق عمل کنیم.

علی عطشانی درباره فیلمبرداری این فیلم گفت: ما برای این فیلم از ابتدا تا پایان "استوری برد" داشتیم و برای تمامی صحنه ها و استفاده از دوربین دلیل داریم.

شاهین یارمحمدی تدوینگر فیلم درباره ریتم فیلم افزود: ما چون از تکنیک استوری برد استفاده کردیم از همان ابتدا تمام نماها مشخص بود. من از روز اول فیلمبرداری سر صحنه بودم و به نوعی پلانها را حفظ کردم. در پرده اول فیلم ریتممان سریع است اما در پرده دوم چون نمای کلوزآپ زیاد وجود داشت باید ریتم را می انداختیم تا مخاطب خسته نشود.

حجت الاسلام زم درباره هزینه تولید فیلم دموکراسی توی روز روشن گفت: ما برای این فیلم حدود 730 میلیون تومان هزینه کردیم و این مبلغ بدون هیچگونه وام دولتی برای تهیه و تولید فیلم استفاده شده است. یغما گلرویی برای این فیلم ترانه ای سروده است که به جشنواره نرسید و شما در اکران عمومی شاهد آن خواهید بود.

اصغر پورهاجریان مدیر جلوه های ویژه فیلم در پایان خاطرنشان کرد: برای من جای خوشحالی است که با گروهی جوان و با انگیزه کار کردم. در ابتدا از همکاری با این گروه ترس داشتم و احساس می کردم این بچه ها با جنگ بیگانه هستند اما بعد از جلسات متعدد با عطشانی و یارمحمدی تمام صحنه ها را بررسی کردیم و درباره جلوه های ویژه به نگاه مشترکی رسیدیم. خوشبختانه گروه تولید شرایطی برای من تولید کردند تا بتوانم کار قابل قبولی ارائه کنم. همکاری در این فیلم برای من یادآور روزهای خوش دهه شصت بود که حجم زیادی از فیلمهای جنگی ساخته می شد.