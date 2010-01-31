تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه یازدهم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پانزدهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با سی و یکم ژانویه سال 2010 میلادی.
- بیست و هفتمین دوره رقابتهای جام ملتهای آفریقا امشب با برگزاری دیدار نهایی این مسابقات بین تیمهای غنا و مصر به پایان می رسد.
- جامعه ورزش کشور ساعت 10:45 صبح امروز و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) با آرمانهای بنیانگذار کبیر نظام اسلامی تجدید میثاق و با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهای تجدید بعیت میکند.
- سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز هم در رشتههای مختلف پیگیری می شود.
- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* منچسترسیتی - پورتsموث
* آرسنال - منچستریونایتد
- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* میلان - پالرمو
* کیه وو - بولونا
* پارما - اینتر
* رم - سیه نا
* سامپدوریا - آتلانتا
* کالیاری - فیورنتینا
* کاتانیا - اودینزه
* یونتوس - لاتزیو
- هفته بیستم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* خه رس - مایورکا
* ویارئال - اوساسونا
* تنه ریف - زاراگوزا
* ختافه - راسینگ
* وایادولید - آلمریا
* آتلتیکومادرید - مالاگا
* سویا - والنسیا
- هفته بیستم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اشتوتگارت - دورتموند
* لورکوزن - فرایبورگ
- روز دوم از رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه امروز با برگزاری رقابت کشتی گیران در اوزان 60 ،74 و 96 کیلوگرم در شهر استانبول برگزار می شود.
- نشست اعضای شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی به منظور بررسی اعزام تیم های ورزشی به رویدادهای بین المللی صبح امروز برگزار می شود.
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