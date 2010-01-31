  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۴۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا بین تیم‌های غنا و مصر و همچنین تجدید میثاق جامعه ورزش کشور با آرمان‌های بنیانگذار کبیر نظام اسلامی از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه یازدهم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پانزدهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با سی و یکم ژانویه سال 2010 میلادی.

- بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدار نهایی این مسابقات بین تیم‌های غنا و مصر به پایان می رسد.

- جامعه ورزش کشور ساعت 10:45 صبح امروز و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر نظام اسلامی تجدید میثاق و با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای تجدید بعیت می‌کند.

- سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز هم در رشته‌های مختلف پیگیری می شود.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* منچسترسیتی - پورتsموث
* آرسنال - منچستریونایتد

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* میلان - پالرمو
* کیه وو - بولونا
* پارما - اینتر
* رم - سیه نا
* سامپدوریا - آتلانتا
* کالیاری - فیورنتینا
* کاتانیا - اودینزه
* یونتوس - لاتزیو

- هفته بیستم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* خه رس - مایورکا
* ویارئال - اوساسونا
* تنه ریف - زاراگوزا
* ختافه - راسینگ
* وایادولید - آلمریا
* آتلتیکومادرید - مالاگا
* سویا - والنسیا

- هفته بیستم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اشتوتگارت - دورتموند
* لورکوزن - فرایبورگ

- روز دوم از رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه امروز با برگزاری رقابت کشتی گیران در اوزان 60 ،74 و 96 کیلوگرم در شهر استانبول برگزار می شود.

- نشست اعضای شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی به منظور بررسی اعزام تیم های ورزشی به رویدادهای بین المللی صبح امروز برگزار می شود.

کد مطلب 1026680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها