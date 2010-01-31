تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه یازدهم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پانزدهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با سی و یکم ژانویه سال 2010 میلادی.

- بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدار نهایی این مسابقات بین تیم‌های غنا و مصر به پایان می رسد.

- جامعه ورزش کشور ساعت 10:45 صبح امروز و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر نظام اسلامی تجدید میثاق و با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای تجدید بعیت می‌کند.

- سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز هم در رشته‌های مختلف پیگیری می شود.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* منچسترسیتی - پورتsموث

* آرسنال - منچستریونایتد

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* میلان - پالرمو

* کیه وو - بولونا

* پارما - اینتر

* رم - سیه نا

* سامپدوریا - آتلانتا

* کالیاری - فیورنتینا

* کاتانیا - اودینزه

* یونتوس - لاتزیو

- هفته بیستم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* خه رس - مایورکا

* ویارئال - اوساسونا

* تنه ریف - زاراگوزا

* ختافه - راسینگ

* وایادولید - آلمریا

* آتلتیکومادرید - مالاگا

* سویا - والنسیا

- هفته بیستم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اشتوتگارت - دورتموند

* لورکوزن - فرایبورگ

- روز دوم از رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه امروز با برگزاری رقابت کشتی گیران در اوزان 60 ،74 و 96 کیلوگرم در شهر استانبول برگزار می شود.

- نشست اعضای شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی به منظور بررسی اعزام تیم های ورزشی به رویدادهای بین المللی صبح امروز برگزار می شود.