اعلام آمادگی مشروط گروه الحوثی برای صلح با دولت یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "عبدالمالک الحوثی" فرمانده مخالفان دولت یمن اعلام کرده است که گروه تحت فرمان وی حاضر است شرایط دولت این کشور برای مصالحه را بپذیرد.

وی با این حال تاکید کرده است که این مسئله تنها پس از پایان حملات نظامی دولت علیه مواضع گروه الحوثی امکان پذیر خواهد بود.

این در حالی است که نظامیان دولتی در درگیریهای روز گذشته خود با گروه الحوثی در شمال صنعا دست کم 10 تن از آنان را کشتند. به گزارش رسانه های دولتی یمن در بین این کشته شدگان نام "ابو الشدید" از مقامهای ارشد الحوثی نیز به چشم می خورد.

دیروز همچنین گروه الحوثی در بیانیه ای اعلام کرد که ارتش عربستان سعودی برخی مناطق شمال یمن را هدف حمله توپخانه ای و هوایی قرار داده که در نتیجه آن دو نفر زخمی و منزل آنها تخریب شده است.

در این حملات شلیک 750 فروند موشک و 21 حمله هوایی علیه مواضع حوثی ها در یمن صورت گرفت.

خاطرنشان می شود "عبدالملک الحوثی" رهبر گروه الحوثی دوشنبه طرحی را برای توقف جنگ با عربستان همزمان با عقب‌نشینی نیروهای الحوثی از خاک این کشور اعلام کرد.