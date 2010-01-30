هر سورتی پرواز بالگرد امداد 12 هزار دلار هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر شنبه در یازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی در اراک افزود: مصوبه ای در سازمان مدیریت بحران کشور وجود دارد که در آن مقرر شده است که هر استانی که آشیانه برای فرود بالگرد تامین کند این سازمان برای تامین بالگرد امداد مورد نیاز آن استان اقدام کند که برای تامین آشیانه مورد نیاز در بودجه سال آینده ستاد حوادث غیرمترقبه استان پیش بینیهای لازم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بالگردهای امداد تنها برای استانهای تامین کننده آن به کار نمی رود بلکه این بالگردها برای مناطق و استانهایی که نیاز به آن داشته باشند نیز مورد استفاده قرار می گیرد که در این راستا در صورت نیاز استان این بالگردها به استان مرکزی خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند داد.

استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه هم اینک فضاهای خالی بسیاری در مناطق روستایی استان وجود دارد که سازمانها و دستگاه های اجرایی استان مرکزی از آن به خوبی استفاده نمی کنند، گفت: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته هم اینک 266 مکان بلااستفاده دستگاه های اجرایی در روستاها و مناطق مختلف استان وجود دارد که از این تعداد سهم آموزش و پرورش 265 مکان است که باید برای استفاده بهینه و مطلوب از آنها تلاش کرد.

شعبانی فرد اظهار داشت: نباید در مناطقی که ساختمانهای دولتی بدون استفاده باقی مانده اند نسبت به ساخت و سازهای جدید دولتی اقدام کرد بلکه باید با تهیه طرحی کامل از امکانات بلااستفاده دولتی در این مناطق با صرف اعتبارات اندک و بازسازی این اماکن از امکانات ایجاد شده قبلی به خوبی بهره برداری کرد.